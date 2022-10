Fedez insulta Don Alberto: “Pezzo di mer**”, il sacerdote lo accusa di bullismo Durante una puntata di Muschio Selvaggio, Fedez si è scagliato contro Don Alberto Ravagnani, dandogli del “pezzo di mer**”. La replica del sacerdote.

A cura di Daniela Seclì

Si riaccendono i dissapori tra Fedez e Don Alberto Ravagnani. Il cantante e il sacerdote avevano già discusso in passato, l'artista poi aveva bloccato Don Alberto sui social e lui lo aveva accusato di censura. In queste ore, Fedez ha insultato gratuitamente il sacerdote in una puntata di Muschio Selvaggio. La replica non si è fatta attendere, ecco cosa è successo.

Cosa ha detto Fedez su Don Alberto Ravagnani

Fedez, nella puntata numero 100 di Muschio Selvaggio, ha insultato gratuitamente Don Alberto Ravagnani. Ma andiamo con ordine. Ospite in studio lo youtuber Il Masseo che in passato aveva rilasciato un'intervista a Muschio Selvaggio in coppia con Don Alberto Ravagnani. Luis Sal ha fatto notare all'ospite: "La puntata più vista in assoluto è quella con te". A questo punto Fedez è intervenuto: "Con te e con quel pezzo di mer** di Don Alberto". A lui si è unito anche Il Masseo che ha cominciato a insultare a sua volta il sacerdote. Fedez ha commentato divertito: "Bippa tutto ma lascialo". Il Masseo ha concluso: "Io l'ho detto, non vengo se c'è Don Alberto. Io sono stato educato quella volta. È una persona subdola secondo me, un po' manipolatrice. Finirai all'inferno".

La replica di Don Alberto Ravagnani

Don Alberto Ravagnani è stato informato dai ragazzi dell'oratorio di essere stato insultato da Fedez: “Quello che mi ha fatto più male è stato vedere gli occhi delusi e tristi dei miei ragazzi. Ci sono rimasti male, ma tanto male. Vorrei provare almeno a cavar fuori qualcosa di buono da questa storia, soprattutto pensando ai miei ragazzi, anzi, a tutti i ragazzi in realtà. Magari qualcuno di voi si troverà o si è già trovato vittima di bullismo. Cose che capitano ma non dovrebbero capitare mai più". A questo punto, il sacerdote ha tratto delle lezioni e le ha condensate nel video: "Impariamo l'educazione con Muschio Selvaggio". Eccole: