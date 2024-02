Enzo Iacchetti ricorda Maurizio Costanzo: “Mi ha salvato la carriera, quando è morto ho pianto per tre giorni” Il comico Enzo Iacchetti, tra gli invitati alla serata in ricordo di Maurizio Costanzo, racconta il suo rapporto con il conduttore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Mi sembrava assurdo non trovare Maurizio: per me doveva essere lì, mi aspettavo di vederlo" confessa Enzo Iacchetti, tra gli invitati alla serata evento in commemorazione di Maurizio Costanzo, andata in onda su Canale 5 dal Teatro Parioli. Iacchetti rivela al Corriere della Sera che se non fosse stato notato da Costanzo la sua vita sarebbe andata diversamente, raccontando che avrebbe rinunciato al mondo dello spettacolo per aprire un bar tabacchi sul Lago Maggiore.

Enzo Iacchetti sulla scomparsa di Maurizio Costanzo: "Ho pianto per giorni"

Per Enzo Iacchetti non è stato facile partecipare alla serata in ricordo di Maurizio Costanzo: "Sono arrivato nel punto in cui di solito ci si incontrava dove c'era il suo studio. Ma non sono voluto entrare, non ce l'ho fatta". Enzo Iacchetti ha pianto per giorni la perdita di Maurizio Costanzo: "Ci sono due persone che per me non sono davvero morte: mia madre e lui".

Enzo Iacchetti parla di Maurizio Costanzo: "Mi ha salvato la vita"

È forte il legame che per anni ha unito Enzo Iacchetti e Maurizio Costanzo, che è stato il primo a credere nelle capacità artistiche di Iacchetti. "Professionalmente mi ha salvato la vita, il Maurizio Costanzo Show era la mia ultima chance: avevo 39 anni, un figlio di tre e avevo già fatto tutti i provini del mondo – racconta Iacchetti – Anche a quello per il Costanzo Show mi scartarono… non c’era lui. Così, per rabbia, abbandonai lì i miei testi, il mio materiale. Dopo un mese mi richiamarono". Il comico aggiunge che dopo quel rifiuto si era messo in testa di aprire un tabacchi, un'idea sfumata dopo la chiamata che ricevette dal programma: "La caporedattrice dello show disse che aveva letto quello che avevo spedito – non sapeva che in realtà l’avevo abbandonato – e che mi faceva fare una puntata: se a Costanzo fossi piaciuto avrebbe fatto un cenno con un dito in trasmissione e sarei tornato. Aveva inventato il like". La partecipazione allo show gli ha cambiato la vita: "Mi fermavano per strada, mi riconoscevano. Pensavo di fare una puntata, ne ho fatte 187".

Enzo Iacchetti e il legame con Maurizio Costanzo

Con il tempo tra Enzo Iacchetti e Maurizio Costanzo si è creato un rapporto di stima e reciproco affetto. "Lo amavo e gli chiedevo consiglio per tutto. "Questo lavoro lo devo accettare?". E lui (imitando la sua voce): "Sì ma chiedigli un tacco di toldi…". Sapeva la gavetta che avevo fatto…". Il comico spiega che il loro legame non si è mai interrotto, spesso il comico rinunciava a serate ben pagate per non dire di no a Maurizio Costanzo, che amava molto la comicità: "Era il primo a divertirsi oltre che una spalla formidabile. Però dovevi stupirlo, altrimenti non ti richiamava".