spettacolo
video suggerito
video suggerito

Enzo Iacchetti diffida Meta e denuncia gli autori di post social diffamatori: “Raffigurato con i baffi di Hitler”

Enzo Iacchetti ha diffidato Meta e denunciato autori di post “offensivi, falsi e manipolati”, fa sapere attraverso i suoi legali. I post segnalati presentano fotomontaggi e testi calunniosi che lo accostano all’ideologia nazista.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Gaia Martino
1 CONDIVISIONI
Immagine

Enzo Iacchetti ha formalmente diffidato Meta Platforms chiedendo la rimozione immediata di una serie di contenuti, diffusi su Facebook, "gravemente e gratuitamente offensivi, oltre che falsi, usurpativi dell’immagine e tesi ad istigare all’odio". I suoi legali in una nota fanno sapere che i contenuti diffusi sui social network che riguardano "ledono l’onore, l’immagine e la reputazione dell’artista, nonché la sua serenità e libertà morale".

Nella diffida a Meta Platforms Ireland Ltd e Meta Platforms, Inc., il conduttore di Striscia La Notizia chiede la rimozione dei contenuti e di adottare misure idonee per impedire che ciò accada di nuovo, "riservandosi in caso contrario ogni azione in sede giudiziaria, anche d’urgenza, per il risarcimento dei danni subiti".

I post segnalati: "Fotomontaggi che lo accostano a ideologia nazista"

I post segnalati, condivisi su diversi profili, si legge nella nota, presentano fotomontaggi e testi calunniosi e mendaci che lo accostano all'ideologia nazista, "estranei a qualsiasi forma di legittima manifestazione del pensiero, oltre che in violazione del diritto all’immagine e degli standard della community della piattaforma". In particolare, in alcune foto Enzo Iacchetti appare con i baffi che richiamano l'iconografia di Adolf Hitler, in altre viene raffigurato in atteggiamenti e contesti ostili all'Italia.

Leggi anche
Che cosa è successo al profilo Instagram dell'avvocato Ivano Chiesa e perché è stato rimosso e poi riattivato

La denuncia contro gli autori dei post

Nella stessa nota, i legali di Enzo Iacchetti fanno sapere che il conduttore ha presentato anche una denuncia contro gli autori dei post incriminati – ritenuti responsabili della diffusione consapevole dei contenuti falsi – "in relazione all’ipotesi di diffamazione aggravata e a ogni ulteriore fattispecie di reato che dovesse emergere nel corso delle indagini". Il conduttore ha deciso di agire per vie legali per tutelare la sua immagine e reputazione e per contrastare l'uso errato dei social network. Nella querela si legge: "Come avviene per ogni personaggio pubblico, Enzo Iacchetti ha sempre accettato il confronto e anche le critiche più aspre, nel rispetto della libertà di espressione e del pluralismo delle opinioni. Ben diverso, però, è il caso di accuse volgari, mortificanti e basate su deliberata mistificazione, che travalicano ogni forma di critica legittima e si trasformano in aggressioni reputazionali, amplificate dall’uso distorto dei social network e accompagnate da evidenti intenti di incitamento all’odio. Contenuti che non possono e non devono essere tollerati".

Personaggi
1 CONDIVISIONI
Immagine
Mare Fuori 6, Careddu: "FdI vuole punirci? Siamo dalla parte del bene, Ciro è rimasto morto perché era un cattivo"
La produzione: "Siamo stati vicini ad Artem, ci sarà nella sesta stagione"
Il cast non sarà a Sanremo, la serie confermata per altre due stagioni
Le date di uscita: episodi in anteprima su RaiPlay, quando arriva su Rai2
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views