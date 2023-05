Enrico Vanzina: “I film sulle vacanze a Cortina piacevano anche ai critici, ora siamo di culto”

Enrico Vanzina riceverà il primo David di Donatello alla carriera, a 74 anni, dopo ben 120 film. La sua è da sempre una famiglia dedita al cinema, insieme al fratello Carlo, hanno diretto e sceneggiato tra i più importanti titoli della commedia italiana, ma prima ancora il padre Steno, ha gettato le fondamenta di un genere che ha dato i suoi frutti nel tempo. In un'intervista al Corriere, lo sceneggiatore e regista, racconta alcuni momenti topici della sua carriera.

La prima cosa che Enrico Vanzina tiene a precisare, è il fatto che i film diretti da lui e suo fratello, siano stati bistrattati dalla critica, quando in realtà non è mai stato così:

Questo mito va sfatato. In realtà ci apprezzavano. Solo una parte della sinistra era convinta che, siccome raccontavamo le vacanze a Cortina, la borghesia di via Montenapoleone, l’Italia di Craxi e Berlusconi, fossimo i cantori di quel mondo. Ora in compenso siamo di culto, leggono significati nascosti dove non ce ne sono".