Enrico Papi ricorda mamma Luciana: “Il tuo amore è scolpito nel mio cuore”

A cura di Giulia Turco

Enrico Papi ricorda la mamma Luciana, scomparsa a settembre 2020 a 81 anni durante la pandemia, lasciando nel conduttore un vuoto incolmabile. Entrambi i suoi genitori sono sempre stati per lui un esempio di amore, durato oltre 50 anni. Nel giorno del suo compleanno lui la ricorda con il cuore colmo di commozione.

Il ricordo nel giorno del suo compleanno

“Ciao mamma, oggi avremmo festeggiato il tuo compleanno, ma tu non ci sei”, scrive Enrico Papi sui suoi profili social, a corredo di uno scatto. È un ritratto di mamma Luciana, realizzato per mano del padre Samuele, al suo fianco per 55 anni. “Papà ha realizzato questo disegno, il tuo amore è scolpito nei nostri cuori”, scrive il conduttore, che ha sempre celebrato pubblicamente il compleanno della mamma, anche quando era al suo fianco. “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio”, scriveva in sua dedica qualche anno prima.

Il dolore di Enrico Papi e il legame con mamma Luciana

“Questa notte sei volata in cielo, ma sappi che sei stata sul regalo più bello che la vita ci poteva dare, mamma, moglie, nonna”, scriveva il conduttore il giorno della sua scomparsa. “Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato”. Del suo momento buio Papi aveva parlato qualche mese dopo anche in studio a Verissimo, da Silvia Toffanin. “Cerco sempre di far capire ai miei figli il valore del rapporto coi genitori”, ha spiegato Papi che è padre di due ragazzi, Rebecca nata nel 2000 e Iacopo nato nel 2008. “Io con mia madre ho sempre avuto un rapporto molto stretto, ci sentivamo tutti i giorni, io ho apprezzato molto com'era. Mi ha insegnato il gusto di trovare sempre il lato positivo nella vita. Purtroppo è morta nel peggior modo per una persona”.