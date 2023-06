Emma Marrone attaccata per le sue idee sulla maternità surrogata: “Occhio che ti torna indietro, sfigato” La cantante salentina è stata attaccata per le sue idee sulla maternità surrogata. La reazione su Twitter: “Occhio che ti torna tutto indietro sfigato”.

Emma Marrone vittima dell'ennesimo caso di hating. Sui social network, la cantante è stata attaccata da un utente che successivamente ha cancellato il tweet, non appena la cantante salentina gli ha inviato una risposta per le rime. Emma Marrone ha commentato i provvedimenti sulla maternità surrogata. Ecco cosa aveva scritto l'uomo: "Giusto per non farsi mancare nulla Emma Marrone: ‘Non mi sono mai immaginata madre. In Italia c'è una visione medievale, perché devo avere una partner per essere madre?'. Emma almeno per il concepimento, magari perché lo chiede madre natura? Mammina non le ha insegnato nulla?".

La risposta di Emma Marrone

Emma Marrone ha dovuto far fronte ai commenti di odio nei suoi confronti, ha scelto di non restare in silenzio. Qualcuno deve averla attaccata sulla sua malattia, sconfitta di recente, e lei ha replicato: "Occhio che ti torna indietro di sicuro. Solo che non hai la forza di combattere come ho fatto io. Sfigato e disagiato". Ovviamente, dopo questa manifestazione, l'hater ha cancellato il tweet. Di contro, sono stati davvero tanti i commenti che sono stati fatti ai fan della cantante, attualmente in classifica con "Mezzo Mondo" e con "Taxi sulla Luna", in sostegno a lei.

La maternità surrogata: la decisione della CEDU

Emma Marrone ha commentato la decisione della Corte europea dei diritti umani che ha dato torto alle famiglie arcobaleno sulla Gpa. La CEDU, infatti, ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all'estero per bambini nati usando la maternità surrogata. La stessa decisione è stata presa anche per il ricorso di una coppia eterosessuale. Una sentenza che ha avuto ripercussioni anche in Italia. In Italia, è arrivata la richiesta della Procura milanese di annullare le registrazioni all'anagrafe del Comune dei figli di quattro coppie omogenitoriali.