Maternità surrogata, certificati bimbi nati con Gpa non possono essere registrati: sentenza della CEDU La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha bocciato i ricorsi di alcune coppie omosessuali che chiedevano di poter trascrivere integralmente in Italia gli atti di nascita dei propri figli nati all’estero con maternità surrogata, in Paesi in cui la pratica è legale.

A cura di Annalisa Cangemi

La Corte europea dei diritti umani ha dato torto alle famiglie arcobaleno sulla Gpa. La CEDU ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita legalmente riconosciuti all'estero per bambini nati usando la maternità surrogata. La stessa decisione è stata presa anche per il ricorso di una coppia eterosessuale.

La Corte in una nota ha motivato così la sua decisione. "Il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori intenzionali – osservano i giudici di Strasburgo – non si è scontrato con un'impossibilità generale e assoluta, dal momento che avevano a disposizione l'opzione dell'adozione e non l'avevano utilizzata".

La sentenza ha avuto subito delle ripercussioni in Italia. "La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ribadisce la legittimità dell'Italia a rifiutare la trascrizione del rapporto di filiazione riconosciuto all'estero a causa dell'accesso a una pratica vietata nella nostra nazione. Una sentenza importante quella della Cedu che ci soddisfa in pieno, soprattutto nelle motivazioni che ricalcano quanto il governo Meloni sta ripetendo da mesi sia sulla legittimità del divieto di utero in affitto, sia nella illegittimità dei registri delle coppie cd omogenitoriali", ha dichiarato il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli, che sostiene la proposta della maggioranza sulla Gpa reato universale, che lunedì 19 giugno ha iniziato il suo iter parlamentare.

"La possibilità di optare per l'adozione del figlio del partner che è genitore biologico non è negata perché in quel caso prevale il diritto del minore a veder mantenuto il rapporto affettivo già consolidato senza che si violi il proprio diritto al legame con il genitore biologico. Al centro infatti rimane il concetto di tutela dei diritti del minore che prevale sempre: nel sapere dove viene, nel non essere considerato alla stregua di un prodotto, nell'avere una mamma ed un papà, a vedersi tutelato quando uno dei due manca. Questa tutela del diritto del minore ci rende ancor più determinati nella battaglia per l'utero in affitto reato universale", ha aggiunto l'esponente Fdi.