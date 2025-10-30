Elisabetta Gregoraci risponde a Gentile, l’avvocato: “Insulti e minacce, forniamo le foto per provare che mente”

Elisabetta Gregoraci smentisce le dichiarazioni di Rosita Gentile, la donna che ha denunciato il padre per violenze dopo 12 anni di relazione. Le parole a cui si fa riferimento sono quelle rilasciate dalla donna a Le Iene: nella scorsa puntata Rosita Gentile ha parlato apertamente dei maltrattamenti subiti da Mario Gregoraci che, stando alla sua versione, avrebbe sfogato spesso il nervosismo per i conflitti sulle figlie, che non accettavano la loro relazione, su di lei. "Non potevamo mettere foto sui social, non potevo trascorrere Natale o Pasqua con loro, Elisabetta non voleva", ha raccontato nella lunga intervista andata in onda domenica 26 ottobre. Con una nota diffusa dal suo legale, la showgirl ha raccontato la sua versione documentando con fotografie le riunioni familiari in cui era presente anche l'ex compagna del padre. Si è dichiarata, inoltre, "totalmente estranea ai fatti oggetto di denuncia e di accertamento giudiziario" che riguardano il padre.

La versione di Elisabetta Gregoraci: "Rosita Gentile non è mai stata emarginata"

Stando a quanto emerge dalla nota del suo legale, Elisabetta Gregoraci non avrebbe mai offeso ed emarginato l'ex compagna del padre, Rosita Gentile. L'avvocato Lorenzo Pellegrini nella nota ha sottolineato come la showgirl sia "totalmente estranea ai fatti oggetto di denuncia e di accertamento giudiziario" che riguardano il padre, Mario Gregoraci. Stando alle sue parole, "Non è, infatti, vero che la signora Rosita Gentile sia stata per anni emarginata e osteggiata dalla famiglia Gregoraci e tantomeno che tale presunto distacco è stato la causa delle violenze. È vero il contrario". In alcune foto di famiglia scattate al compleanno della showgirl o alla comunione di Nathan Falco, figlio della Gregoraci e di Briatore, Rosita Gentile appare sorridente accanto a Mario Gregoraci.

Rosita Gentile alla comunione di Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci, inoltre, sostiene di aver "subìto insulti e umiliazioni" dalla donna, "come documentato da una registrazione in cui Rosita afferma testualmente rivolgendosi al compagno Mario ‘Le hai generate te le put*ane'". Stando a quanto spiegato dal legale, Elisabetta Gregoraci sostiene di averle "sempre teso la mano", ospitandola inoltre a Roma, a proprie spese, per un delicato intervento a cui si sottopose il padre.

Elisabetta Gregoraci con il padre Mario e Rosita Gentile

L'avvocato: "Insulti e minacce le privano di uscire di casa"

Nella nota si fa presente anche che la showgirl sta subendo ora insulti e minacce per il caso giudiziario che vede coinvolto il padre, che la costringono a "vivere nella paura, privata della serenità e della libertà di uscire di casa". Elisabetta Gregoraci ha per questo motivo "diffidato chi continua a diffondere falsità sul suo conto" e ha comunicato inoltre alla signora Rosita Gentile "che agirà nelle sedi giudiziarie per la propria tutela".

Cosa ha detto Rosita Gentile a Le Iene

Stando a quanto raccontato da Rosita Gentile, le figlie del suo ex compagno Mario Gregoraci, Mariza ed Elisabetta, non l'avrebbero mai voluta in famiglia. Per questo motivo per 12 anni sarebbe stata emarginata e il conflitto tra padre e figlie sarebbe stata causa determinante delle violenze. "Sfogava il nervosismo su di me" ha raccontato la donna a Le Iene. Tra gli aneddoti rivelati, anche uno risalente al 2014: quando scoprì di essere incinta, Mario Gregoraci le disse "Se lo sanno le mie figlie la mia vita è rovinata. Te ne devi liberare", stando alla sua versione. A quelle parole seguì una colluttazione che causò l'aborto spontaneo.