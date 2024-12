video suggerito

Elena Ketra è sposata con se stessa ma convive con un compagno: “Vi spiego cos’è la sologamia” Elena Ketra, all’anagrafe Elena Pizzato, è la donna che ha portato in Italia il concetto di “sologamia” attraverso conferenze ed eventi. “La sologamia non va contro il matrimonio classico. Io ho sposato me stessa ma convivo felicemente con il mio compagno”, racconta, provando a spiegare il fenomeno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Elena Ketra, all’anagrafe Elena Pizzato, è la donna che ha portato in Italia il concetto di “sologamia”, la filosofia attraverso la quale una persona decide di sposare se stessa. “La sologamia è nata nel ‘93 in America quando Linda Baker per i suoi 40 anni si sposò con sé stessa. Nel 2003 è arrivato il debutto pop: in Sex and the city Carrie Bradshow annunciò di volerlo fare. A me interessava il fenomeno sociale alla base della sologamia, una filosofia intimista, la cura di sé, il guardarsi dentro. Un gesto di gentilezza verso noi stessi. Il significato di matrimonio sologamico o sologamo, deriva da ‘Sologamy’ una parola inglese che indica l’atto di sposare sé stessi. La traduzione in italiano è ‘sologamia', ma è ancora un neologismo e non appare in nessun vocabolario, anche se descrive un fenomeno sociale contemporaneo internazionale. La Treccani non la cita, su Wikipedia la definizione non esiste, è necessario leggere la versione inglese del sito. Il mondo anglosassone ci precede su questa frontiera linguistica e molto c’è da fare in Italia per spiegare il concetto”, racconta l’artista visuale in un’intervista al Corriere della sera nella quale prova a rendere più chiara la filosofia che sta alla base del concetto di “Sologamia”.

Elena Ketra ha sposato se stessa il 31 gennaio 2022

Nel 2022, Elena decide di sposare se stessa. Un passaggio cui chiunque può avere accesso semplicemente iscrivendosi alla piattaforma digitale Sologamy.org che è lei stessa a curare: “Cosa ci si promette in un matrimonio sologamico? Di amarsi e prendersi cura di sé, di non permettere a nessuno/nessuna di farci male, di battersi sempre per le proprie idee e la propria libertà, di bastarsi e non lasciarsi soli e sole”. Solo quasi 2000 le persone che, solo nell’ultimo anno hanno celebrato un matrimonio sologamico, il 65% sono donne.

“La sologamia non è contro il matrimonio classico”

“Ci sono state critiche e polemiche, nate però da errate convinzioni”, specifica ancora l’artista, “La sologamia non è contro il matrimonio classico e non è per l’isolamento, né per l’individualismo. È l’atto massimo di indipendenza e emancipazione, non esclude altre relazioni, le arricchisce. Ma evidentemente fa paura. Io ho sposato me stessa, eppure convivo felicemente da molti anni con un compagno, che condivide e appoggia questa filosofia”. Una filosofia che Ketra racconta con maggiore precisione nel libro “L’arte di sposare se stess*”.