È morto Roger Mantovani, speaker radiofonico e voce storica degli spot italiani

A cura di Sara Leombruno

Roger Mantovani, noto speaker, doppiatore e attore televisivo, è morto giovedì 2 gennaio all'età di 58 anni. Le cause della sua morte non sono state rese pubbliche, ma, secondo secondo quanto riportato sul sito dedicato al doppiaggio di Antonio Genna, il decesso sarebbe avvenuto a Palma di Maiorca. Dal 2012 ha collaborato con il Gruppo Mediaset, prestando la sua voce agli spot commerciali delle principali reti dell'emittente, tra cui quelli di Oral B e Kinder e Ferrero. Il suo talento lo ha portato anche in radio, dove ha lavorato per RTL 102.5, Virgin Radio e Radio Capital.

La carriera di Roger Mantovani: dalla radio alla tv

Ma la sua carriera non si fermava qui: Mantovani ha recitato in diverse soap opere, condotto programmi televisivi e doppiato serie animate. Tra i suoi programmi radiofonici più noti ricordiamo Studio Più Live e Mucho Mas, in coppia con Natalia Estrada, per Radio Studio Più. In televisione, Roger Mantovani è stato il volto del giornalista Sandro Colussi in Vivere e ha prestato la sua voce a personaggi come Casey Jones in Tartarughe Ninja alla riscossa e Ijuin in Humming Bird. Ha inoltre condotto programmi come Sabato 4 su Rete 4, Affare Fatto su Canale 5 e On the Road su Odeon TV.

La voce degli spot che tutti conoscevano

La sua voce ha accompagnato campagne pubblicitarie di marchi famosissimi: Purina, Oral B, Kinder e Ferrero, solo per citarne alcuni, lasciando un segno indelebile nella memoria degli italiani.