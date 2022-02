È morto Paolo Graziosi, l’attore che recitò con Moretti è stato stroncato dal Covid È morto Paolo Graziosi, attore di cinema e teatro, che ha lavorato con grandi maestri come Marco Bellochio e Nanni Moretti. Aveva 82 anni ed è stato stroncato dal Covid.

A cura di Elisabetta Murina

È morto Paolo Graziosi, attore di cinema e teatro, che ha lavorato con grandi maestri come Marco Bellochio e Nanni Moretti. Aveva 82 anni ed è stato stroncato dal Covid, dopo aver combattuto a lungo contro un cancro. Lo rende noto la famiglia, che fa sapere che il decesso è avvenuto questa mattina, 1 febbraio, all'ospedale di Vicenza.

La carriera di Paolo Graziosi

Paolo Graziosi è morto a causa del Covid questa mattina, 1 febbraio, all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Nella sua lunga carriera ha lavorato con registi come Marco Bellocchio e Nanni Moretti. La sua ultima apparizione nel film Tre Piani proprio di Moretti, uscito nel 2021, dove ha ricoperto il ruolo del marito di Anna Bonaiuto, un anziano affetto da Alzheimer che viene accusato di aver avuto comportamenti inadeguati con la figlia. Tra i suoi ruoli, anche apparizioni in film com Il divo di Sorrentino e il Giovane Favoloso di Mario Martone.