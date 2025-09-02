È morto Graham Greene, l’interprete di Uccello Scalciante in Balla coi lupi aveva 73 anni

È morto Graham Greene, attore noto al pubblico per il ruolo di Uccello Scalciante nel film Balla coi lupi. Aveva 73 anni. Per la sua interpretazione fu candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista.

È morto Graham Greene, attore noto al pubblico per il ruolo di Uccello Scalciante nel film Balla coi lupi. Aveva 73 anni. A darne notizia il sito americano Deadline. Fu candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione. Nato nella Riserva delle Sei Nazioni in Canada, è scomparso il 1 settembre in un ospedale di Toronto dopo una lunga malattia. "Sei finalmente libero, Susan Smith ti aspetta alle porte del paradiso", ha fatto sapere la sua agente.

La carriera di Graham Greene

Nato nel 1952 a Ohsweken, nella Riserva delle Sei Nazioni in Ontario (Canada), ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie al teatro, per poi approdare sul piccolo e grande schermo. Il suo primo film risale al 1983, anche se è con Balla coi lupi che si è fatto conoscere dal pubblico. Kevin Costner lo scelse per il suolo di Uccello scalciante nel noto film western del 1990, che lo fece diventare uno dei primi attori nativi americani sul grande schermo. Grazie alla sua interpretazione è stato candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista, che però non vinse. Il premio quell'anno fu assegnato a Joe Pesci per Quei bravi ragazzi.

Nel corso degli Anni, Greene ha recitato anche in altri film di successo, come Maverick, Die Hard con Bruce Willis, il Miglio Verde, Twilight- New Moon con Robert Pattinson e Kirsten Stewart. Vinse un Grammy e ottenne anche una stella sulla Walk of fame canadese, Per quanto riguarda il piccolo schermo, ha recitato in serie firmate Paramount+ come 1883 e più di recente Tulsa King.