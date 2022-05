È morto Gennaro Cannavacciuolo, era l’ultimo allievo di Eduardo De Filippo È morto in circostanze improvvise Gennaro Cannavacciuolo. Grande attore, nativo di Pozzuoli, e ultimo allievo di Eduardo De Filippo. Aveva da poco compiuto sessant’anni.

Lutto nel mondo del teatro. È morto in circostanze improvvise Gennaro Cannavacciuolo. Grande attore, nativo di Pozzuoli, e ultimo allievo di Eduardo De Filippo. Aveva da poco compiuto sessant'anni. Di recente, si era visto in tv, ospite del Caffè di Rai1 con Pino Strabioli e Roberta Ammendola per parlare del suo ultimo spettacolo dedicato a Milva: "Milva. Donna di teatro", in cui aveva mischiato la carriera della Pantera di Goro alla sua: "È un atto d'amore a un'artista che ha amato il pubblico con rispetto e, appunto, con amore". Era molto attivo anche nel mondo del cinema e della tv, protagonista della serie internazionale Clash of Future, per la quale era stato premiato per il ruolo di Silvio Crespi. Viveva a Roma, lascia la moglie e un figlio di nove anni.

L'ultimo allievo di Eduardo De Filippo

Gennaro Cannavacciuolo scopre sin dall'infanzia la sua attitudine al teatro. Dopo il diploma, nonostante il parere contrario dei genitori, riesce a farsi notare da Eduardo De Filippo che lo lancia in compagnia negli ultimi quattro anni della sua vita. Di fatti, Gennaro Cannavacciuolo è stato – con Vincenzo Salemme – uno degli ultimi allievi della compagnia di Eduardo De Filippo. Lo stesso Cannavacciuolo racconterà tutto in un libro, edito da Repubblica, "Effetto Eduardo". Alla morte del suo Maestro, resta in compagnia con Luca De Filippo per poi specializzarsi nei recital scritti e diretti in prima persona. Ha calcato i principali teatri d'Italia: dal San Carlo di Napoli al Politeama di Prato, dal Verdi di Pisa al Carlo Felice di Genova.