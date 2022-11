È morta Nicki Aycox, scream queen in Jeepers Creepers 2 e Supernatural È morta a 47 anni, dopo una lunga malattia, l’attrice di Supernatural e Jeepers Creepers 2. Eric Kripke, creatore della serie tv: “Era un’attrice deliziosa”.

È morta, dopo una lunga malattia, l'attrice Nicki Aycox. Aveva 47 anni. Molti la conoscevano per il ruolo di Meg Masters nella quarta stagione di Supernatural, apprezzatissima serie tv degli anni 2000, ma l'attrice è stata anche una delle più popolari, forse anche sottovalutate, scream queen. Il suo ruolo in Jeepers Creepers 2 è indimenticabile per gli amanti del cinema horror. La star era malata dal 2020, anno in cui le è stata diagnosticata una leucemia. La scomparsa della stella del cinema e della tv è avvenuta giovedì 17 novembre.

Nicky Aycox aveva raccontato la sua malattia su Instagram

Nicky Aycox stava documentando la sua battaglia sul suo profilo Instagram – Cashwes and Olives – fornendo aggiornamenti che però si fermano al 26 marzo scorso. In un video molto toccante si mostrava con gioia mentre chiedeva energia per affrontare il post di una seduta di chemio: "Non smetterò mai di lottare". Il creatore di Supernatural, Eric Kripke, ha pubblicato un omaggio sui social media all'attrice scomparsa: "La nostra prima Meg Masters è andata via. Troppo presto. Era un'attrice deliziosa".

La carriera di Nicki Aycox

Nicki Aycox era nata a Hennessey, in Oklahoma, trascorrendo la sua infanzia tra concorsi di musica ed esibizioni al pianoforte. Dopo aver studiato all'Università dell'Oklahoma, senza laurearsi, si trasferirà a Los Angeles dove deciderà di intraprendere la carriera di attrice. Alla fine degli anni '90 i primi piccoli ruoli: "LA Heat", "Weird Science", "Boy Meets World". Poi il primo personaggio importante nella serie tv "Providence", con il personaggio di Lily Gallagher, protagonista in sette episodi. E nei primi anni 2000 l'esplosione con la partecipazione a serie come Ally McBeal, X-Files, Dark Angel, Criminal Minds e Dark Blue. Poi, il cinema: "Delitto + Castigo a Suburbia" di Rob Schmidt ma soprattutto gli horror Jeepers Creepers 2 e La casa maledetta.