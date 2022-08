È morta Anna Rita Luceri, la comica di Zelig aveva solo 48 anni È morta in circostanze improvvise la comica salentina Anna Rita Luceri. Aveva solo 48 anni e con il trio “Ciciri e tria” aveva esordito anche a Zelig.

È morta in circostanze improvvise la comica salentina Anna Rita Luceri. Aveva solo 48 anni era originaria di Martano ed era nota a livello locale per aver fatto parte del trio comico "Ciciri e Tria", che aveva debuttato anche a Zelig e in altri show televisivi comici. Stando a quanto riportato, la donna avrebbe avuto diagnosticato una malattia ‘fulminante' solamente due settimane fa, che non le avrebbe lasciato scampo. Fonti vicine alla famiglia rivelano che da giorni la donna si trovava in un stato soporoso in seguito a uno stato febbrile molto alto e prolungato. Sarebbe stata disposta autopsia per accertare con chiarezza le cause della morte.

Il messaggio del trio

Anna Rita Luceri completava con Carla Calò e Chicca Sanna il trio comico "Ciciri e Tria", che trovò momenti di popolarità grazie all'ingresso nel cast di Zelig e in altri show comici. Carla Calò e Chicca Sanna hanno commentato così la scomparsa dell'amica: "Stretta a noi…per sempre!".

Il dolore dei familiari

Il dolore dei familiari condiviso su Facebook. La signora Maria Rosaria Luceri, sorella dell'artista, scrive su Facebook: "Anna Rita nostra! Avremmo dovuto capirlo dalla luminosità dei tuoi occhi, dalla generosità del tuo sorriso, dalla profonda dolcezza della tua voce, dalla minuziosa precisione con cui facevi ogni cosa, dimostrandoci di aver conosciuto l'armoniosa geometria dell'Universo, che tu non eri di questo mondo. Custodiremo i doni che ci hai lasciato, il tuo amore di moglie e mamma, la tua devozione di figlia e sorella, l'amicizia di cui eri capace, come segni preziosi di quanto Dio ci abbia amato, eleggendoci come tua dimora terrena per questi 48 anni. Accompagnata da Maria Santissima Assunta in Cielo, bentornata a Casa, creatura celeste!"

La carriera di Anna Rita Luceri

Anna Rita Luceri era originaria di Martano, in provincia di Lecce, aveva 48 anni e si è fatta conoscere dal pubblico televisivo grazie al trio Ciciri e Tria, con il quale aveva debuttato a Zelig. La gag tipica del trio era quella di tre donne salentine intente a pregare. Tra i programmi noti, oltre Zelig, anche una partecipazione a Tu sì que vales, Quelli che il calcio, Domenica Cinque e Colorado.