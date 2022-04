Drusilla Foer avrà un programma tutto suo su Rai2 Si intitolerà L’Almanacco e andrà in onda la prossima estate, quotidianamente, nel preserale di Rai2.

A cura di Andrea Parrella

Il Festival di Sanremo 2022 ha significato un momento importante per la carriera di Drusilla Foer, che dopo il successo della sua partecipazione al fianco di Amadeus avrà l'occasione di presentare la serata dei David di Donatello insieme a Carlo Conti. Ma non si tratterà dell'unica novità, visto che Gori-Foer avrà la possibilità di approfittare di uno spazio tutto suo nel preserale di Rai2 previsto per il periodo estivo. A darne notizia è stato l'amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera:

Dall’estate partirà L’almanacco: una striscia nella fascia preserale su Rai2 condotta da Drusilla Foer.

Un'operazione che è nella scia dell'enorme riscontro che l'artista ha avuto in occasione della sua partecipazione sul palco dell'Ariston in qualità di co-conduttrice. Non si conoscono ancora i tratti precisi de L'Almanacco, ma è facile immaginare un programma di breve durata nel tipico stile ironico di Foer.

Drusilla co-conduttrice dei David

Sono ormai anni che Carlo Conti si trovava da solo a condurre uno degli eventi più noti della televisione e che racconta il cinema italiano in tutta la sua totalità, quest'anno invece ha voluto affidarsi alla presenza di una artista che ha saputo destreggiarsi sul palco più famoso del piccolo schermo, ritagliandosi un'immagine di rilievo e d'eleganza che si adegua perfettamente al contesto della premiazione. L'annuncio della sua partecipazione è arrivato dopo settimane in cui si è vociferato di una possibile presenza nello show di Francesco Gabbani e Francesca Fialdini dal titolo "Ci vuole un fiore". Ipotesi poi naufragata, che ha in qualche maniera aperto all'operazione di Drusilla Foer ai David.

Le novità Rai dei prossimi mesi

In questi giorni Fuortes sta annunciando diverse novità che caratterizzano i prossimi mesi Rai. Dalla già contestata decisione di affidare a Marco Damilano una striscia quotidiana informativa su Rai3 a un talent show dedicato agli artisti di strada, fino ad un appuntamento speciale con Papa Francesco previsto per la sera di Pasqua del 17 aprile.