Drusilla Foer condurrà i David di Donatello insieme a Carlo Conti

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'exploit di successo del palco del Teatro Ariston, Drusilla Foer torna in prima serata. L'alter ego teatrale di Gianluca Gori, infatti, affiancherà Carlo Conti nella conduzione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello, che avrà luogo il prossimo 3 maggio e dove verranno premiati attori, registi e maestranze del cinema italiano. Non sono state ancora comunicate le candidature nelle varie categorie, bisognerà aspettare ancora qualche settimana prima di avere la lista dei possibili vincitori.

Drusilla co-conduttrice dei David

Sono ormai anni che Carlo Conti si trova da solo a condurre uno degli eventi più noti della televisione e che racconta il cinema italiano in tutta la sua totalità, quest'anno invece ha voluto affidarsi alla presenza di una artista che ha saputo destreggiarsi sul palco più famoso del piccolo schermo, ritagliandosi un'immagine di rilievo e d'eleganza che si adegua perfettamente al contesto della premiazione. Stando a quanto riportato da Dagospia, inoltre, Gori-Foer avrebbe rinunciato ad un programma in prima serata ovvero "Ci vuole un fiore", per poi comparire in questa veste di co-conduttrice, spinta anche dal direttore Stefano Coletta che non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti del performer, non è escluso che in futuro però gli possa essere affidato uno show in cui possa mostrare la sua bravura e la sua versatilità.

Drusilla Foer in tour nei teatri

Anche Drusilla non aveva escluso la possibilità di tornare in prima serata, e quando le era stata fatta questa domanda proprio in conferenza stampa prima del suo debutto sanremese si era detta pronta a rivestire i panni dell'elegante signora toscana, sarcastica e pungente capace di incantare il pubblico. Intanto, infatti, è tornata al suo primo amore il teatro, portando in giro per l'Italia il suo spettacolo teatrale "Eleganzissima".