Donatella Versace difende Chiara Ferragni: “Non deve scusarsi, lei e Fedez sono esempi per l’Italia” Donatella Versace ritiene che Chiara Ferragni non abbia motivo di scusarsi dopo il caso Balocco: “Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l’azienda che doveva versare il contributo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni è nel bel mezzo di una bufera non solo mediatica. La Procura di Milano, infatti, ha aperto un fascicolo dopo la vicenda delle vendite del pandoro Balocco "griffato" legato a iniziative benefiche con "una pratica commerciale scorretta" che ha portato a una multa da 1 milione di euro per l'imprenditrice. In queste ore, è scesa in campo l'amica Donatella Versace, che l'ha difesa in un commento pubblicato sul profilo Instagram della trentaseienne.

Cosa ha detto Donatella Versace su Chiara Ferragni

Donatella Versace difende Chiara Ferragni

Donatella Versace è intervenuta in difesa di Chiara Ferragni sotto a un post Instagram dell'imprenditrice. La celebre stilista, legata ai Ferragnez da una lunga amicizia, ritiene che Chiara non abbia motivo di scusarsi, anzi la considera un esempio per l'Italia e per i giovani. Alla luce del caso Balocco, dunque, restano immutati il suo sostegno e la sua stima nei confronti di Ferragni. Nel suo commento anche un attacco a Selvaggia Lucarelli, che con il suo lavoro giornalistico è stata la prima ad avanzare dubbi sulla trasparenza di alcune iniziative benefiche e commerciali di cui Chiara Ferragni si è fatta promotrice. Di seguito, le parole di Donatella Versace:

Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza. Era l'azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l'Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni e chiedete a quella che si definisce "giornalista" quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno 1 euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli haters per professione.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Il commento di Donatella Versace non è passato inosservato. Selvaggia Lucarelli, a cui era diretta la frecciatina contenuta nel commento, ha replicato al fatto che la stilista l'abbia definita "quella che si definisce ‘giornalista'". Su Twitter ha scritto:

La cosa migliore è che è talmente lucida che s’è sbagliata e l’ha scritto sotto un post di Sanremo. Mi piace anche questa cosa che abbiamo passato un mese a parlare di patriarcato e poi “QUELLA che si definisce giornalista”.