Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti: “A Mediaset programma stressante, per lei fu difficile”

Fu complesso per Enrica Bonaccorti passare dalla Rai a Mediaset negli anni in cui, a dieci anni dal debutto, la conduttrice accettò di approdare alla televisione commerciale. Era il 1987 ed Enrica, reduce dal successo delle prime serate su Rai1 con Italia Sera e Pronto, chi gioca?, era diventata uno dei personaggi più premiati della televisione. Dopo avere vinto un Telegatto e un Oscar della Tv, restò incinta e decise di raccontarlo proprio di fronte alle telecamere nel corso di un momento molto discusso. Accusata di avere utilizzato il servizio pubblico per fini privati, decise di lasciare la Rai e approdare a Mediaset. Ma il passaggio, come ha ricordato oggi l’allora marito Arnaldo Del Piave, fu complesso.

Arnaldo Del Piave: “Stressante per lei condurre Ciao Enrica”

Intercettato dai giornalisti all’ingresso della camera ardente allestita per Bonaccorti, Del Piave ha ricordato proprio quel momento di transizione come uno dei più faticosi nella vita della sua ex moglie. “Il passaggio dalla Rai a Mediaset fu complicato ma lo decidemmo insieme. Conduceva una trasmissione la mattina presto che si chiamava Ciao Enrica, per lei fu molto stressante”, ha raccontato Del Piave, riferendosi al periodo che segnò l’ingresso di Bonaccorti tra i volti principali del parterre di star targato Mediaset. Enrica restò a Canale 5 per anni prima che gli impegni professionali da conduttrice si diradassero nei primi anni Duemila.

Il dolore dell’aborto: Enrica Bonaccorti aspettava un figlio da Arnaldo Del Piave

Fu proprio accanto a Del Piave che Enrica visse la drammatica esperienza dell’aborto, un momento che l’uomo ricorda ancora oggi come uno di quelli che segnarono di più il loro rapporto. “Fu un grande amore il nostro”, ha raccontato davanti alle telecamere de La volta buona, che hanno documentato i numerosi arrivi alla camera ardente allestita presso la clinica Ars Medica di Roma per dare alla conduttrice, scrittrice e giornalista l’ultimo saluto.