Davide Donadei vittima di furto a Milano: “Mi hanno spintonato e rubato la collana d’oro”

A cura di Elisabetta Murina

Davide Donadei è stato derubato a Milano. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si trovava fuori da un locale, quando è stato aggredito da un gruppetto di ragazzi, che gli hanno sottratto la collana d'oro che aveva al collo.

Il racconto di Davide Donadei

É stato lo stesso Davide, con alcune storie Instagram, a raccontare cosa gli è successo la scorsa notte. Si trovava fuori da un locale di Milano, quando quattro ragazzi lo hanno preso di mira: "Mi hanno aggredito, anzi, più che aggredito spintonato". La situazione si è poi subito tranquillizzata, ma in un secondo momento l'ex gieffino si è accordo di non avere più al collo la sua collana d'oro: "Oggi stavo parlando di questo piccolo incidente con Alessandro e, alla fine del racconto, mi ha chiesto ‘Ma non avevi la collana d'oro?'. Io ho risposto "Sì". Mi hanno fo**uto la collana d'oro, però sono stati bravi".

Davide Donadei ha rivisto l'ex Chiara Rabbi dopo il GF Vip

Davide Donadei è stato da poco eliminato dal Grande Fratello Vip e sta lentamente ritornando alla sua vita di tutti i giorni. Di recente ha raccontato di aver cercato la sua ex fidanzata Chiara Rabbi per un chiarimento e per dimostrarle di non averla mai tradita con Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici. Su Instagram ha raccontato come sono ansate le cose:

Sono sempre stato rispettoso con lei. Ci siamo incontrati per parlare pacificamente, una volta per tutte. Io sarò sempre per il quieto vivere e spesso sono stato in silenzio perché credo che alla lunga la verità esce sempre. Ho dimostrato a Chiara che non l'ho mai tradita, tutti i teatrini da parte di quattro scappate di casa sono saltati fuori solo per prendere quattro followers in più.

Poi ha ribadito di essere stato sempre rispettoso nei suoi confronti e felice di aver avuto un chiarimento: "La mia storia con Chiara sarà per sempre un pezzo importante della mia vita. Sono felice di questo chiarimento, la vita è imprevedibile e tutto passa, tutto cambia da un momento all'altro e preferirò sempre la pace anziché la guerra. Le guerre saranno sempre inutili".