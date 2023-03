Davide Devenuto nominato Cavaliere della Repubblica, Serena Rossi: “Orgogliosa di te” L’attore Davide Devenuto è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica, per le attività della sua fondazione Laboo Onlus. A sostenerlo anche la compagna, Serena Rossi, con lui al Quirinale.

L'attore romano Davide Devenuto è stato nominato nella giornata di venerdì 31 marzo Cavaliere della Repubblica. Un riconoscimento conferitogli a seguito delle sue attività di beneficenza che porta avanti dal 2020 e per le quali il presidente Sergio Mattarella lo ha ritenuto meritevole di questa onorificenza. La compagna, Serena Rossi, è stata ovviamente al suo fianco in questo giorno così importante, supportandolo e dimostrandogli tutto il suo orgoglio.

La cerimonia al Quirinale

"Poi, in un giorno, sono venute a galla tutte le emozioni meravigliose di questi ultimi tre anni. Gratitudine, soprattutto, orgoglio e riconoscenza per tutte le persone che hanno reso tutto questo possibile" scrive Davide Devenuto accanto alla foto in cui è ritratto insieme a Sergio Mattarella, mentre regge tra le mani la pergamena e la targa con inciso il suo nome e la dicitura "Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica".

Le motivazioni del riconoscimento

Un riconoscimento inaspettato, ma che si è concretizzato, a seguito di un'attività nata ben tra anni fa, durante la pandemia, quando ha fondato insieme ad un altro socio il Comitato Laboo Onlus, fautore di iniziative come la "Spesasospesa", con la quale si è attivato un circolo di solidarietà durante il primo lockdown, per aiutare chi vive in condizioni di indigenza. Questa, infatti, la motivazione:

Per aver promosso iniziative di solidarietà sociale, anche attraverso la sua immagine pubblica, con progetti di aiuti economici e disponibilità di tempo a favore di persone in situazione di disagio

A questo progetto se n'è poi aggiunto un altro, quello di TempoSospeso.org per offrire servizi sanitari e assistenziali a chi ne abbia necessità o si trova in un momento di disagio.

L'orgoglio di Serena Rossi

Non poteva mancare, ovviamente, il sostegno di Serena Rossi che è stata accanto al suo compagno in un giorno così importante. Su Instagram, a corredo di una foto che li vede insieme, elegantissimi, l'attrice scrive: "Metti una mattinata in Quirinale. Il mio Cavaliere Davide Devenuto. Bravo amore mio, che orgoglio".