Suor Anna Alfieri su Cristina Scuccia: “Dalle canzoni sexy all’Isola dei Famosi? Eviti scorciatoie” “Cristina Scuccia ha una bellissima voce, potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai”, commenta suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica, a proposito della partecipazione di Cristina Scuccia all’Isola.

A cura di Giulia Turco

(Frezza La Fata/IPA)

La partecipazione di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi è una delle più interessanti di questa edizione. L’ex Suor Cristina, che si è spogliata del velo per intraprendere una nuova vita, è stata fortemente voluta nel cast del reality e ha già trovato l’appoggio della mamma della concorrente che è pronta a fare il tifo per lei, nonostante qualche perplessità iniziale.

La perplessità sulla carriera televisiva di ex suora orsolina

La visibilità televisiva di Cristina però non mette d’accordo tutti e fa storcere il naso soprattutto al mondo clericale. “Non mi ha stupito l’uscita di Cristina Scuccia dalla vita religiosa, mi sono invece particolarmente dispiaciuta del suo percorso dopo”, ha fatto sapere ad Adnkronos suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica italiana. Le perplessità sarebbero sorte già dai tempi di The Voice, nel 2014. "Già dalle origini, da quando partecipò a ‘The Voice of Italy', mi chiedevo quale valore aggiunto potesse dare questa esperienza alla sua vita religiosa. Cantare? Potremmo dire che c'è il valore aggiunto di evangelizzare, forse. Ma ballare?”, ha proseguito Anna Monia Alfieri a proposito dell’ex orsolina.

Cristina Scuccia all’Isola dei famosi fa discutere

“Cristina Scuccia ha una bellissima voce, potrebbe puntare su quella con un percorso serio, faticoso. Le scorciatoie non aiutano mai”, continua suor Anna commentando la scelta di Cristina Scuccia di partire per l’Honduras. Insomma, seguire la vocazione per la musica, senza passare per il reality, sarebbe stato preferibile e più coerente con la sua storia. “Non giudico, lei avrà la sua coscienza, i suoi consiglieri, e sarei curiosa di sapere chi sono, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo: dalle canzoni sensuali all'Isola dei famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti”, prosegue suor Anna. “L’Isola dei famosi non è una trasmissione che la può aiutare a rientrare in se stessa, a fare i conti con il proprio vissuto".

Cristina Scuccia e i video giudicati troppo sexy

Aveva già fatto discutere infatti il videoclip dell'ultimo singolo musicale di Cristina Scuccia, che aveva attirato diverse critiche perché giudicato troppo sensuale. “Mi criticavano da suora e mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare?”, si era sfogata lei in un'intervista a Repubblica, rivendicando il diritto alla sua nuova immagine. “A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa”.