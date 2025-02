video suggerito

Cynthia Erivo pronta a riscrivere la storia del musica: sarà Gesù in Jesus Christ Superstar Dopo il successo di "Wicked", l'attrice britannica si prepara a un ruolo che farà discutere: quello di Gesù nel musical "Jesus Christ Superstar".

A destra, simulazione realizzata con IA.

Cynthia Erivo continua a dominare la scena teatrale e cinematografica internazionale. Dopo il successo di "Wicked", che l'ha consacrata tra le migliori attrici protagoniste agli Oscar 2025, l'interprete britannica si prepara a un ruolo destinato a far discutere: sarà Gesù Cristo nella versione teatrale di "Jesus Christ Superstar" in scena dall'1 al 3 agosto al leggendario Hollywood Bowl. Un annuncio che scuote il mondo del musical, confermando la Erivo come una delle figure più audaci e talentuose del momento.

Un cast tutto al femminile per il capolavoro di Webber e Rice

La scelta farà discutere ma il senso della produzione è abbastanza chiaro: portare in scena un allestimento interamente al femminile. La scelta di Erivo per il ruolo di Gesù rappresenta una svolta storica per il musical di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, che dal debutto a Broadway nel 1971 ha visto alternarsi interpreti iconici, ma mai una donna nel ruolo del Messia. La direzione del progetto è affidata al regista e coreografo Sergio Trujillo, con la direzione musicale di Stephen Oremus. L'annuncio ha immediatamente acceso il dibattito. Se da un lato il talento di Cynthia Erivo è indiscutibile, dall'altro la scelta di una donna nei panni di Gesù ha già sollevato polemiche tra i puristi del musical. La storia recente ha visto numerose riletture di classici con cast inclusivi e innovativi, ma qui si tratta di un cambio radicale per un'opera già di per sé controversa ai tempi della sua uscita.

Un musical eterno

Dall'uscita come concept album nel 1970, con la voce leggendaria di Ian Gillan nel ruolo di Gesù, "Jesus Christ Superstar" ha ridefinito il genere del rock musical, conquistando Broadway e il cinema. La versione cinematografica del 1973 è rimasta nella memoria collettiva, così come la più recente versione televisiva del 2018 con John Legend nel ruolo del protagonista e Sara Bareilles in quello di Maria Maddalena. La scelta di Cynthia Erivo come primo Gesù donna segna un nuovo capitolo nella storia di uno spettacolo che, a oltre cinquant'anni dal suo debutto, continua a essere attuale e rivoluzionario.