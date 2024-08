Creator finisce in ospedale dopo aver seguito una ricetta virale su TikTok: “State attenti con le mandoline”

video suggerito

La creator Bec Hardgrave è finita in ospedale dopo aver seguito una ricetta virale su TikTok. Tra i commenti al video in cui spiega la dinamica dell'incidente scrivono: "Non sei la prima persona che vedo a cui succede questo per seguire una tendenza".

"Unisciti alla comunità Cucumber (Cetriolo, ndr)". È questo l'invito del creator Logan Moffitt, famoso su TikTok proprio per le sue ricette a base dell'ortaggio. Una di queste, però, si è rivelata deleteria per Bec Hardgrave. L'influencer è finita in ospedale dopo essersi ferita con una mandolina.

Cosa è successo a Bec Hardgrave

"Mi ero ripromessa di non cadere vittima dell'ennesimo trend ma ho deciso di preparare l'iconica ricetta a base di salmone affumicato e cetriolo – spiega Bec Hardgrave – La prima cosa che devo fare è tagliare per intero l'ortaggio". Inizia così il video in cui la creator racconta la disavventura di cui si è resa protagonista. Il filmato, infatti, si interrompe per mostrare la ragazza stesa su un lettino d'ospedale con la mano fasciata. Nel frame successivo, spiega: "Non ho pubblicato per intero ciò che è accaduto perché non vorrei venisse segnalato. Ma poco dopo mi sono tagliata la mano su quella mandolina come fosse un pomodoro". Nella clip Hardgrave consiglia ai suoi follower di non seguire il suo esempio: "Avevo appena comprato la mandolina e non avevo aperto completamente la scatola. Dentro c'era un dispositivo di protezione per evitare di ferirsi".

La ragazza racconta poi di non aver ricevuto punti di sutura a causa della dimensione della ferita, costretta quindi a indossare una protezione sulla mano fino alla completa guarigione. Nei commenti molti utenti scrivono che non è la prima volta che assistono ad incidenti del genere a causa di queste ricette: "Non sei la prima persona che vedo a cui succede questo per seguire una tendenza".

Chi è Logan Moffitt, "il re dei cetrioli"

Se le ricette a base di cetrioli sono diventate virali il merito è di Logan Moffitt. Lo chef tiktoker è famoso per iniziare ogni video con la frase: "A volte tutto ciò di cui hai bisogno è mangiare un cetriolo per intero". Tra le sue creazioni più famose il "sushi al cetriolo" ma per le sue ricette è essenziale usare la mandolina. È forse per questo che il creator, con più di 5 milioni di follower su TikTok, ha ritenuto opportuno pubblicare un video in cui spiega come usare lo strumento senza incorrere in incidente. Per non fare, insomma, la fine di Bec Hardgrave.