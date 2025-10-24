Chi sono i “nipoti” eredi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini e cosa fanno oggi i Magsino

Pedro Edgardo Magsino, 59 anni, la moglie Rosalie Escarez, 61 anni e i figli John Mark (Gianmarco) e Raimond sono gli unici eredi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Gli spettatori della sitcom Casa Vianello li ricorderanno nel cast di alcuni episodi. Ecco cosa fanno oggi.

Pedro Edgardo Magsino e la moglie Rosalie Escarez, con i figli John Mark e Raimond sono gli unici eredi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. I due amatissimi volti dello spettacolo italiano non hanno mai avuto figli. Così, quando la famiglia di origini filippine ha prestato servizio nella casa di Segrate, la coppia si è talmente affezionata a loro da considerarli dei veri e propri nipoti. Fino alla decisione di lasciargli in eredità il patrimonio accumulato nel corso della loro vita. Il primogenito John Mark (Gianmarco), da bambino è apparso anche in alcuni episodi della celebre sitcom Casa Vianello insieme ai suoi genitori.

Chi sono i Magsino, eredi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini

Era il 1991 e Pedro Edgardo Magsino e la moglie Rosalie Escarez erano diventati genitori di John Mark da circa sei mesi. Quello stesso anno andarono a lavorare nell'attico di Segrate appartenente a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Gli attori si innamorarono perdutamente del bambino e chiesero al piccolo John Mark di chiamarli zii. Proposero, poi, ai genitori di partecipare come famigliola ad alcune puntate di Casa Vianello. Il rapporto diventò sempre più stretto, tanto che nel 1996, quando Rosalie Escarez diede alla luce il secondo figlio, volle chiamarlo Raimond, per omaggiare lo "zio" Raimondo. La famiglia di origini filippine si prese cura di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini fino alla morte di entrambi. L'attore si è spento il 15 aprile 2010 e l'attrice pochi mesi più tardi, il 21 settembre. Nel testamento di Sandra, si legge: "Nomino miei eredi i signori Pedro Edgardo Magsino e Rosalie Escarez". Così, la famiglia ha ereditato l'intero patrimonio della coppia, incluso l'attico di Segrate che in questi giorni è stato acquistato da Pier Silvio Berlusconi.

Cosa fanno oggi Pedro Edgardo Magsino, Rosalie Escarez e i loro figli

La famiglia ha cambiato vita. Pedro Edgardo Magsino oggi ha 59 anni ed è un giocatore di bowling a livello agonistico. Rosalie Escarez ha 61 anni e la sua vita si snoda tra Milano e i progetti benefici nelle Filippine. La coppia, infatti, ha fondato una onlus dedicata alla memoria di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello che si impegna a tentare di dare un futuro ai bambini che vengono dalle famiglie più povere. I figli sono ormai adulti. John Mark ha 34 anni e si occupa della gestione di negozi di prodotti macrobiotici situati in Lombardia. Raimond, invece, ha 29 anni e sta costruendo una carriera nel settore immobiliare.