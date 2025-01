Chi sono i figli di Donald Trump alla cerimonia di insediamento alla Casa Bianca

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di lunedì 20 gennaio 2025, a Washington, si è svolta la cerimonia di insediamento di Donald Trump, 47esimo Presidente degli Stati Uniti d'America, al suo secondo mandato. Presenti, accanto al magnate americano, anche la moglie Melania e i figli. Chi sono Donald Jr, Ivanka, Eric, avuti dal primo matrimonio con Ivana Marie Zelnicková, e ancora Tiffany nata dalle seconde nozze con Marla Maples, infine Barron dall'unione con Melania.

Donald Jr il primogenito di Donald Trump

Donald John Trump Jr. è il primogenito di Donald Trump. Nato il 31 dicembre 1977 a New York, è un imprenditore, scrittore e attivista. Ad oggi è il vicepresidente della Trump Organization, l'azienda di famiglia, che gestisce con gli altri fratelli. Ha avuto anche esperienze televisive, è stato giudice del reality americano The Apprentice. Il primo matrimonio è stato con Vanessa Kay Haydon, dalla loro unione sono nati cinque figli. I due, però, hanno divorziato nel 2018, dopodiché ha iniziato una relazione con Kimberly Guilfoyle.

Ivanka Trump, secondogenita di Ivana e Donald Trump

Secondogenita di Ivana e Donald Trump, Ivanka è un'imprenditrice, modella e anche noto personaggio televisivo. Nella sua carriera ha partecipato come giudice a The Apprendtice insieme al fratello Donald e nel 2020 ha presentato suo padre alla Convention nazionale tenutasi davanti alla Casa Bianca. Da anni è sposata con Jared Kushner da cui ha avuto tre figli.

Da sinistra Eric Fredererick Trump, Jared Kushner, Ivanka Trump e Donald Trump Jr

Eric Frederick Trump

Il terzo figlio di Donald Trump si chiama Eric Frederick, ed è l'amministratore fiduciario e vicepresidente esecutivo della Trump Organization. Nel 2014 ha sposato Lara Trump e dal loro matrimonio sono nati due figli Eric Luke e Carolina Dorothy Trump.

Chi è Tiffany Ariana Trump

Quarta figlia del Presidente degli Stati Uniti d'America, Tiffany Ariana Trump porta questo nome come omaggio all'azienda Tiffany&Company. Si è presto dedicata al mondo dello spettacolo, pubblicando un brano dal titolo "Like a bird". Ha poi lavorato nella redazione di Vogue ed è stata anche modella per Andrew Warren, durante la sfida tenutasi nel 2016. Dal 2022 è sposata con Michael Boulos.

Chi è Barron Trump, l'ultimo figlio del Presidente USA

Barron Trump è l'ultimo arrivato in famiglia: nato nel 2006, ha concluso il suo percorso alle scuole superiori. Il ragazzo ha compiuto da poco 18 anni e per volere dei genitori è stato il meno esposto della famiglia.