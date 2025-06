Chi è Sara Garreffa, l’avvocatessa moglie di Dino Giarrusso e madre dei loro due figli

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Sara Garreffa è la moglie di Dino Giarrusso, giornalista, politico e attuale concorrente dell'Isola dei Famosi 2025. I due si sono sposati a Catania nel 2019 e hanno due figli, un bambino e una bambina, ma hanno sempre voluto mantenere la loro famiglia lontana dai gossip. Ha 35 anni, di professione fa l'avvocatessa e ha conseguito un Dottorato all'Università di Roma "La Sapienza".

Chi è Sara Garreffa e che lavoro fa

Sara Garreffa, moglie di Dino Garrusso, è un'avvocatessa e, come si legge dal suo profilo Linkedin, nel 2017 ha conseguito un Dottorato in Diritto romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Ma non solo: accanto alla carriera in ambito legale, ha coltivato anche quella nell’insegnamento. Non usa molto i social e su Instagram ha un profilo seguito da poco meno di 100 followers con il nome di "saragar90". Il suo unico, post, riguarda uno dei suoi viaggi in Sicilia.

L’incontro con Dino Giarrusso, il matrimonio e i due figli

Lei e Dino Giarrusso sono sposati dal 2019, ma l'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi ha sempre dichiarato di essersi innamorato di lei anni prima. Un anno dopo il loro matrimonio, celebrato ad Ace Castello, in provincia di Catania, il giornalista dedicò queste parole alla moglie per il loro anniversario: “Rifarei tutto quel che ho fatto nella vita. Soprattutto rifarei quel che ho fatto un anno fa”. A celebrare la loro unione fu l’allora ministro dell’istruzione, Lorenzo Fioramonti. I due hanno due figli: un bambino e una bambina, ma di loro non sono note molte informazioni, visto che entrambi hanno sempre voluto tenere la loro famiglia lontana dai gossip e dai rumors.

Sara Garreffa e Dino Giarrusso insieme ai loro due figli

Una scelta che il naufrago ha ribadito di recente anche all'Isola dei Famosi, quando dopo le voci di un flirt con Alessia Fabiani, smentì ogni possibile legame sentimentale tra loro, anche per rispetto di sua moglie che lo guardava da casa.