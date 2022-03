Chi è il professor Giorgio Nardone, lo psicologo che aiuta le coppie di Ultima Fermata Il professor Giorgio Nardone è lo psicologo e psicoterapeuta che aiuterà le 4 coppie di Ultima Fermata durante il loro percorso. Nella prima puntata di mercoledì 23 marzo si è confrontato con la coppia formata da Valeria e Maurizio.

A cura di Elisabetta Murina

Mercoledì 23 marzo è andata in onda la prima puntata di Ultima Fermata, il programma condotto da Simona Ventura in cui 4 coppie dovranno decidere se rimanere insieme o interrompere per sempre la loro relazione. Ad aiutarle in questo percorso alla scoperta dei loro sentimenti c'è lo psicologo e psicoterapeuta Giorgio Nardone, in collegamento da remoto, che avrà modo di confrontarsi con loro.

Chi è il professor Nardone, psicologo e psicoterapeuta

Come si legge sul suo sito, Giorgio Nardone è psicologo, psicoterapeuta e coach, considerato una delle figure di maggiore spicco della scuola di Palo Alto, cioè di quel gruppo di pensatori che hanno formulato una terapia "interazionale" basata sullo studio degli effetti della comunicazione sul comportamento e sulla salute mentale degli esseri umani. Laureato all'Università degli studi di Siena, facoltà Magistero, si definisce una sintesi tra "artista e scienziato". Grazie al suo metodo, che unisce rigore e creatività, ha affrontato oltre 25mila casi diversi e tenuto più di mille seminari e workshop in tutto il mondo, oltre che scrittore di diversi testi sull'argomento.

Il professor Giorgio Nardone durante un confronto con Maurizio

Il suo ruolo a Ultima Fermata

Nel corso delle puntate di Ultima Fermata, il professor Nardone aiuterà le 4 coppie a scavare a fondo nei loro sentimenti per capire se continuare la loro storia d'amore o prendere una strada diversa. Nell'appuntamento di mercoledì 23 marzo, lo psicologo e psicoterapeuta ha avuto modo di confrontarsi con la coppia formata da Valeria e Maurizio, in crisi per via della presenza di Antonio, un uomo con cui Valeria ha avuto una relazione e che continua a mettere a dura prova i suoi sentimenti per il marito.