Chi è Giordano, l’uomo di 70 anni diventato famoso grazie a un filtro su TikTok È un venditore di automobili modenese, ha 70 anni e utilizza ancora un telefono a tasti, ma è diventato virale su TikTok grazie a un filtro.

Si chiama Giordano, ha 70 anni ed è un venditore d'auto della zona di Montefiorino, in provincia di Modena. Da qualche tempo è diventato famoso grazie a un filtro TikTok, chiamato appunto il "Filtro Giordano", che è stato rilanciato da tantissimi utenti tra cui anche Chiara Ferragni, ma anche artisti internazionali come Kayne West e Snopp Dogg. Il filtro gli è stato creato da un collega di lavoro che, un po' per ammazzare il tempo, un po' per rilanciare l'attività della loro concessionaria, ha deciso di creare attorno al simpatico signor Giordano un personaggio tutto da ridere.

Perché è famoso e cos'è il filtro Giordano

La coppia non fa assolutamente nulla di esaltante, ma il faccione simpatico del signor Giordano attira l'attenzione di tanti che, tra domande e live, cercano di scoprire sempre qualcosa di più su questo nuovo fenomeno, a volte un po' burbero. Nei video girati dal giovane collega, Luca Bellei, il quale è l'unico profilo riconducibile anche allo stesso Giordano. In pochissimo tempo, hanno raggiunto quasi 2 milioni di mi piace e circa 52mila follower. Alla Gazzetta di Modena, Giordano ha raccontato la sua storia:

Io sono un semplice venditore di automobili dell’Autorama di Sassuolo di 70 anni. Sono originario di Farneta e dopo essermi trasferito a Sassuolo vivo nel mio paese natale da ormai dieci anni. L’idea dei video sui social è nata da un mio collaboratore, Luca Bellei. All’inizio lo facevamo per scherzo e io per la verità non ne sapevo nulla dei social, tanto che anche ora utilizzo un telefono a tasti normalissimo.

Il filtro Giordano rilanciato anche da Snopp Dogg e Kanye West

La viralità è stata immediata. Il filtro "Giordano" è stato rilanciato anche da personalità internazionali insospettabili come i rapper Snopp Dogg e Kanye West. Da quel momento, il partner di Giordano, Luca Bellei, racconta quotidianamente il suo rapporto di lavoro con Giordano. Proprio in un video, spiega: "Giordano, sei diventato internazionale, ti rendi conto?". Giordano, però, continua a fare la vita di sempre: vendere auto all'Autorama, una concessionaria molto nota del modenese.