Chi è Ansperto Radice Fossati Confalonieri, il marito di Olivia Testa Ansperto Radice Fossati Confalonieri è il marito di Olivia Testa, la figlia acquisita di Rosario Fiorello. Discendente di una delle famiglie più antiche e importanti della nobiltà milanese, lavora nel settore del marketing: conosciamolo meglio.

A cura di Gaia Martino

Ansperto Radice Fossati Confalonieri è il marito di Olivia Testa, la figlia di Susanna Biondo, moglie di Rosario Fiorello. Discendente di una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese, lavora nel settore del marketing. Ha sposato la figlia acquisita dello showman lo scorso sabato 12 ottobre, a Venezia.

Chi è Ansperto Radice Fossati Confalonieri

Ansperto Radice Fossati Confalonieri è discendente di una delle famiglie più antiche e importanti della nobiltà milanese, dell'aristocrazia "del Cappuccio" precisamente, che prende il nome dalla omonima via chiamata "Contrada dei Nobili di Porta Vercellina", si legge sul sito Alessandriaoggi. È figlio di Carlo Radice Fossati Confalonieri, ex assessore democristiano all’urbanistica del comune di Milano ai tempi della giunta Pillitteri. Originario di Milano, dove vive, è sconosciuta la sua età, sappiamo che lavora nel settore del marketing e avrebbe già firmato numerose campagne pubblicitarie. Sul sito ufficiale che porta il suo nome – condiviso, inoltre, sul profilo Instagram, attualmente privato – si descrive come un uomo "estremamente versatile, curioso, pieno di risorse e determinato".

Ansperto Radice Fossati Confalonieri al suo matrimonio

Il matrimonio con Olivia Testa

Non si hanno informazioni sull'inizio della storia d'amore tra Ansperto Radice Fossati Confalonieri e Olivia Testa. Entrambi hanno sempre mantenuto massima privacy sulla loro relazione: dopo il matrimonio celebrato a Venezia lo scorso sabato 12 ottobre 2024 al quale hanno partecipato amici e familiari, tra cui anche Rosario Fiorello che si è divertito a esibirsi al microfono, i neo sposi sono pronti a diventare genitori. Fu lui ad inginocchiarsi, scrive Alessandriaoggi, per chiederle la mano: quando lei si affacciò al balcone, le fece segno di scendere e allora si inginocchiò aprendo il cofanetto con l’anello di fidanzamento. Olivia Testa è incinta del loro primo figlio e nel giorno delle nozze, la sposa, ha sfoggiato il suo bel pancione. Nessuna informazione sul sesso del bebé che dovrebbe nascere entro la fine dell'anno.