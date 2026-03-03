Chi c’è dietro il balletto di Per sempre sì all’Ariston, il coreografo di Sal Da Vinci è un noto volto di Amici

La canzone di Sal Da Vinci ha trionfato all’Ariston, ma anche sui social è diventata virale per la replicabilità della breve coreografia portata dall’artista sul palco. Ad aver curato i movimenti dell’esibizione è un volto notissimo della tv: Marcello Sacchetta.

La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 è ancora argomento freschissimo, il trionfo del cantante napoletano è stato accolto con stupore e anche con un certo giubilo e non solo dal popolo partenopeo, che ha riconosciuto una vera e propria esclation dell'artista, comunque reduce dall'incredibile successo di Rossetto e caffè. Ma uno dei motivi che ha contribuito alla viralità della canzone, è stato anche il balletto fatto sul palco dell'Ariston. Dietro alla coreografia sanremese c'è un nome più conosciuto nel mondo della tv, quello di Marcello Sacchetta.

Marcello Sacchetta spiega come nascono i gesti di Per sempre sì

Ballerino e coreografo napoletano, nonché volto amatissimo di Amici, in un'intervista al Mattino ha raccontato che è stato lui a ideare i movimenti che il cantante ha replicato sul palco dell'Ariston nel ritornello della sua Per sempre sì, a dir poco funzionali per imprimere negli spettatori anche i tempi della canzone. D'altro canto, di Sacchetta, anche la coreografia del videoclip della canzone ed è da lì che ha preso spunto per ideare la sequenza portata al Festival:

Io e mio fratello Mommo lavoriamo con Sal dal 2012, abbiamo curato tanti suoi spettacoli. Quando ci ha chiesto di occuparci del video del brano in gara, abbiamo pensato subito all’italianità e alla gestualità. Prima della parola c’era il corpo. E noi siamo ballerini. Volevamo un gesto semplice, riconoscibile, che potesse diventare di tutti

La mano con la fede mostrata al pubblico, l'altra sul petto e il "marchio" del sarà per sempre, sono ormai ripetuti a menadito da tutti coloro che, almeno una volta, hanno visto l'esibizione di Sal Da Vinci:

È frutto di uno studio preciso. Mi sono chiesto come rendere quel messaggio replicabile anche dal vivo. Sal è un grande performer, ma doveva cantare, non poteva fare coreografie complesse. Abbiamo costruito segni essenziali ma identitari. “Saremo io e te”, la mano sul petto, la promessa finale. È diventato un rito collettivo.

Sal Da Vinci e Marcello Sacchetta nel videoclip d Per sempre sì

Sal Da Vinci si prepara all'Eurovision

Da vincitore del Festival di Sanremo, il cantante napoletano ora guarda all'Eurovision, un palco importante e internazionale dove gli toccherà portare una performance identitaria e capace di catturare il pubblico. Per questa nuova avventura, Sacchetta sembra essere già pronto: