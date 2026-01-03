Caterina Balivo scopre come si pronuncia Jalisse e rimane spiazzata: “Ma come, me lo dite così?”

Come si pronuncia davvero Jalisse? Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno fatto chiarezza e hanno spiazzato Caterina Balivo, che ha scoperto di essere ricorsa sempre alla pronuncia sbagliata.

Come si pronuncia Jalisse? C'è chi ritiene che la "e" finale sia muta e chi stravolge il nome pronunciando la i come "ai". Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ospiti de La volta buona, hanno fatto chiarezza e hanno sbalordito la conduttrice Caterina Balivo, che ha scoperto di essere ricorsa sempre alla pronuncia sbagliata. I due artisti hanno anche raccontato un simpatico aneddoto che li lega a Mike Bongiorno.

Come si pronuncia il nome d'arte Jalisse e la gaffe di Mike Bongiorno

Giancarlo Magalli ha ricordato ai Jalisse che Mike Bongiorno pronunciava anche la "e" finale del loro nome d'arte. Alessandra Drusian, allora, ha fatto sapere che quella è proprio la giusta pronuncia. Caterina Balivo è apparsa sbalordita:

Ma non si pronuncia ‘Jaliss' (senza la e finale, ndr), me lo dite adesso così? Io ho sempre detto ‘Jaliss'. È Jalisse? Ma perché non ce lo avete detto?

Edoardo Vianello, presente in studio, ha ironizzato: "Dovreste andare a Sanremo a spiegarlo". Da ventinove anni, il duo sta cercando di tornare sul palco dell'Ariston. Alessandra Drusian, allora, ha raccontato un aneddoto legato a Mike Bongiorno e al Festival di Sanremo 1997, che i Jalisse vinsero con la canzone Fiumi di parole: "Durante le prove, Mike provava le entrate degli artisti. E disse: ‘Signori e signori, ecco a voi i Jalais'. Abbiamo provato la canzone, poi, piano piano mi sono avvicinata e gli ho detto: ‘Scusi signor Mike, si dice Jalisse'. Lui è scappato in camerino, ha studiato benissimo e la sera ci ha presentato come Jalisse".

Cosa significa Jalisse: la spiegazione di Fabio Ricci e Alessandra Drusian

Fabio Ricci e Alessandra Drusian hanno spiegato come è nato il nome d'arte Jalisse. Da una parte è un nome tipico di donna del Centro e Sud America. Inoltre, in lingua mediorientale significa "Siedi e ascolta". Quindi il significato più profondo della parola Jalisse che i due artisti hanno adottato è: "Vieni a casa nostra, siediti e ascolta musica e parole, è un significato molto romantico", ha spiegato Fabio Ricci.