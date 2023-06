Carolina Benvenga è diventata mamma, Angelina prima figlia della beniamina dei bambini di Rai Yoyo Carolina Benvenga e il compagno musicista Riccardo Scirè hanno accolto l’arrivo di Carolina, prima figlia della coppia. La beniamina dei bambini, volto di Rai Yoyo, ha dato alla luce la sua bambina lo scorso 19 giugno.

A cura di Stefania Rocco

Carolina Benvenga è diventata mamma. Volto di Rai Yoyo, da anni beniamina dei bambini, ha dato alla luce la piccola Angelina lo scorso 19 giugno. L’annuncio della nascita della piccola che Carolina aspettava dal compagno, il musicista Riccardo Scirè, è arrivato via Instagram. Solo una la foto condivisa dalla conduttrice, uno scatto tenerissimo che la vede tenere in braccio la figlia appena nata.

L’annuncio di Carolina Benvenga e Riccardo Scirè

“Il 19 giugno sei arrivata tu, rimettendo al proprio posto tutte le priorità del mondo”, ha scritto Carolina nel post condiviso su Instagram con il quale ha annunciato la nascita della figlia, “Quando a settembre ho saputo del tuo arrivo mi hai spiazzata, impedendomi di riflettere troppo sull’anno più brutto della mia vita e dandomi immediatamente e prepotentemente la forza e il coraggio di non fermarmi un secondo, di guardare avanti. Tu sei il nostro futuro. Grazie per avermi fatto scoprire l’amore più grande che esista. Grazie per averci scelti come tuoi genitori. Grazie per aver portato via tante ombre. Grazie per aver rimesso al loro posto tasselli che pensavo perduti. Grazie per aver ricentrato la mia anima. Il tuo nome ha una storia, frutto dell’unione di tanti grandi amori, un tributo alla persona che più di tutti avrei voluto presentarti, che ti avrebbe amata come ha amato me, ma che dico, sicuramente di più. Impossibile non pensare che sia stata proprio lei a mandarti da noi, perché per ogni fine, c’è sempre un nuovo inizio. Benvenuta al mondo Angelina. Io e il tuo papà siamo già follemente innamorati di te”.

L’omaggio di Carolina alla nonna scomparsa

Il nome scelto da Carolina e Riccardo per la loro prima figlia è un omaggio alla nonna della conduttrice, scomparsa ad agosto 2022. Carolina aveva annunciato addolorata la scomparsa della donna, tra le più importanti della sua vita. Un rapporto simbiotico, cominciato fin dalla più tenera età. Era stata proprio la nonna ad accompagnare Carolina, all’epoca ancora una bambina, nei suoi primi anni sul set. “Mi hai accompagnata dal mio primo respiro ed io ti ho accompagnata fino al tuo ultimo. Un amore fatto solo di presenze e mai di silenzi. Anche se hai smesso di invecchiare, il 28/10 sarà per sempre il tuo compleanno. Auguri Nony mia. Ti Amo ben oltre questa ingiusta e inaccettabile distanza che ci separa”, aveva scritto Carolina su Instagram a ottobre, festeggiando il compleanno della nonna scomparsa.