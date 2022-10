Bryce Hall arrestato in diretta su TikTok, l’influencer: “Non c’entro niente” Bryce Hall, il creator da quasi 30 milioni di follower, è stato arrestato dopo una rissa. Il video è finito su TikTok.

Bryce Hall, il tiktoker da quasi 30 milioni di follower, è stato arrestato. Il video è finito su TikTok, ovviamente. Ma cosa è successo? Il creator era insieme ad amici in un locale di Los Angeles quando hanno ordinato tre bottiglie di Tequila. Al momento del conto, però, le bottiglie erano diventate sei. Fatto notare l'errore, sarebbe invece nato un alterco con i proprietari.

La rissa e l'arresto

Secondo la ricostruzione fornita da Bryce Hall, la cameriera avrebbe cercato di truffarlo e sarebbe sparita per oltre trenta minuti con la sua carta di credito oltre alla tessera di riconoscimento. Poi è lui stesso a spiegare che un dipendente del club ha cominciato a spingerlo e un altro membro dello staff ha cominciato a picchiare un amico: "Così io ho preso a pugni quel tizio e sono uscito fuori con un foglio che attestava il pagamento di tutto". Questo non è bastato alla polizia che, intervenuta, ha portato via il creator che il 3 novembre dovrà rispondere dell'accaduto in tribunale.

Chi è Bryce Hall

Bryce Michael Hall è un creator, molto famoso grazie ai suoi video su TikTok e YouTube. È tra i principali influencer del mondo dei social media in America. Al momento in cui scriviamo, Bryce Hall ha 23 milioni di follower su TikTok e 4 milioni su YouTube. Nato il 14 agosto 1999, ha cominciato a lavorare con i social media quando aveva solo 15 anni con un profilo su YouNow. Bryce insieme ad altre personalità dei social media si è trasferito in uno stabile, la Sway House, di proprietà di una società che gestisce proprio questo tipo di talenti, la TalentX Entertainment. Secondo le ultime notizie, Bryce Hall sarebbe stato scritturato per girare un film horror prodotto dalla stessa società che lo gestisce al momento. Il suo patrimonio netto si aggirerebbe, al momento, sui 2 milioni di dollari.