video suggerito

Bruno Vespa potrebbe lasciare la Rai: “Rinnovo? Dobbiamo parlarne. Mi hanno chiesto di andare a Mediaset” Il futuro televisivo di Bruno Vespa è incerto: “Il contratto scade l’anno prossimo, in agosto. Chissà…”. La tentazione di Mediaset: “Berlusconi mi ha offerto il doppio l’anno scorso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bruno Vespa è un veterano del servizio pubblico ed è per questo motivo che queste dichiarazioni, rilasciate a Un giorno da pecora, rischiano di non passare inosservate. Alla presenza di Giorgio Lauro e di Marisa Laurito, oggi conduttrice in vece di Geppi Cucciari, il giornalista di Porta a Porta ha spiegato di essere in scadenza di contratto con la Rai e il rinnovo non pare così scontato. Ci sono state offerte da Mediaset, come ha rivelato egli stesso, sia ai tempi di Silvio Berlusconi sia nel periodo recente. Pier Silvio Berlusconi, infatti, l'avrebbe contattato tempo fa.

Le parole di Bruno Vespa

"Dobbiamo parlarne, dobbiamo parlarne…". È lo stesso Bruno Vespa a lasciare intendere che il suo futuro con la Rai è tutt'altro che definito: "La Rai è stata tanto generosa, giustamente, con tanti colleghi”. Sembra quasi un avvertimento.

Il contratto scade l'anno prossimo, in agosto. Chissà…vediamo, sono successe tante cose, ho visto che la Rai è stata tanto generosa, giustamente, con tanti colleghi, e non vorrei trovarmi spiazzato, mettiamola così. Dobbiamo parlarne, dobbiamo parlarne…

La tentazione di Mediaset

Bruno Vespa commenta il passaggio di Amadeus al Nove, un fatto che ormai non dovrebbe più rappresentare una novità, ma tant'è: "Non l'ho visto, ma provvederò. Sono suo amico e gli auguro tutto il bene, vedo che sta migliorando un pochino e mi fa piacere". La domanda porta quindi a una riflessione sul cambio di rete: "A me hanno chiesto di andare a Mediaset. Prima Berlusconi e poi me lo ha richiesto l’anno scorso Pier Silvio. Ho detto no perché sono nato a 18 anni alla Rai e nonostante ci abbia rimesso parecchi soldi sono rimasto. Quante mi aveva offerto Berlusconi? Se fossi andato prima di ‘Cinque Minuti’ esattamente il doppio”. Quale sarà il futuro di Bruno Vespa?