Brian Austin Green: “Ho vissuto per 4 anni con i sintomi dell’ictus, ma era un problema alimentare” Brian Austin Green al podcast di Cheryl Burke ha raccontato di aver vissuto per quattro anni con i sintomi dell’ictus “senza averne mai avuto uno”. Non riusciva a parlare, a leggere, “mi muovevo come un uomo di 90 anni” e nessuno riusciva a scoprire la natura dei suoi sintomi: “Grazie alla medicina orientale ha scoperto cosa è successo”.

A cura di Gaia Martino

Brian Austin Green ospite del podcast Sex, Likes and Spray Tans di Cheryl Burke, ha raccontato di aver vissuto quattro anni difficili segnati da disturbi neurologici di cui non riusciva a scoprirne la natura. L'attore di Beverly Hills 90210 ha raccontato che per quattro anni ha sofferto di sintomi riconducibili alle conseguenze di un ictus, senza però averlo avuto: "Non riuscivo a parlare, a leggere, mi muovevo come un uomo di 90 anni".

Il racconto di Brian Austin Green

"Ho trascorso quattro anni e mezzo a cercare di riprendermi da sintomi simili a quelli di un ictus senza averne mai avuto uno, ma non riuscivo a parlare", ha esordito Green prima che Burke gli chiedesse i dettagli del suo malore. La prima diagnosi alla quale si sottopose svelò che soffriva di vertigini e colite ulcerosa: questa combinazione lo costrinse al letto per circa tre mesi. Nessuno degli specialisti a cui si affidò, però, riuscì a capire la reale natura dei suoi disturbi:

Dopo le vertigini, iniziai ad avere problemi neurologici. Per quattro anni sono stato male. Sono arrivato al punto in cui mi muovevo come se avessi 90 anni. Non riuscivo a parlare, a leggere.

Il conduttore del podcast gli ha chiesto se potessero trattarsi di conseguenze legate a un incidente avvenuto nel 2014 nel quale furono coinvolti lui e la sua ex moglie Megan Fox. "No, era un problema alimentare" è stata la risposta che ha spiazzato il conduttore.

"Il mio era un problema alimentare"

"Potrebbe sembrare una cosa confusa" ha ammesso l'attore prima di svelare che dietro i suoi disturbi si nascondeva un'intolleranza ad alcuni cibi. "Il mio problema non l'ha identificato la medicina occidentale, ho dovuto trovare un medico che si occupasse di kinesiologia e medicina orientale. Quando l'ho trovato, mi ha detto che avevo un'infiammazione interna dovuta al glutine e ai dolci. Anche lo stress è stato un fattore" . Brian Austin Green ha raccontato di essere stato visitato da tanti medici, era seguito da uno dei migliori neurologi del Paese, si è sottoposto a quasi 200 esami del sangue, due risonanze magnetiche: tutte le vie, secondo i dottori da lui consultati, non trovavano una via d'uscita. "Avevo una tale nebbia celebrale che presentai il mio migliore amico a mia sorella nonostante ci conoscessimo da oltre 25 anni" ha concluso.