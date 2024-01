“Biagiarelli fuori dalla Festa del Bio, troppa esposizione mediatica”, lo chef risponde risentito La Festa del Bio 2024 si terrà a Milano il 9 marzo e gli organizzatori hanno fatto sapere ad AdnKronos che Lorenzo Biagiarelli non ci sarà “a causa della troppa esposizione mediatica sul caso di Lodi”. Pronta la smentita dello chef: “La notizia è totalmente falsa, non ho mai ricevuto alcun invito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Lorenzo Biagiarelli assente in tv dopo il suicidio della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, Giovanna Pedretti, finita al centro delle osservazioni dello chef-blogger per una presunta recensione falsa su Google riguardante gay e disabili. Sono giorni che non lo si vede al fianco di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno e, stando alle parole della conduttrice, la decisione sarebbe stata sua. "Ha deciso lui di non venire, non se la sente", hanno specificato nel noto programma del mattino di Rai 1. E ora è la volta della Festa del Bio, tradizionale kermesse dedicata all'alimentazione biologica, ambiente, biodiversità e nutrizione, che quest'anno si terrà a Milano.

La motivazione della Festa del Bio

La Festa del Bio 2024 si terrà a Milano il 9 marzo a Palazzo Giureconsulti, ma l'organizzazione ha fatto sapere all'AdnKronos di aver deciso di non prendere in considerazione la sua presenza "a causa della troppa esposizione mediatica sul caso di Lodi". A seguito della diffusione di questa agenzia, è arrivata prontamente la smentita proprio di Lorenzo Biagiarelli.

La smentita di Lorenzo Biagiarelli

Lo chef sui suoi profili social ha voluto precisare che non solo non è mai stato uno dei protagonisti della festa del Bio ma che per quella di quest'anno non avrebbe nemmeno mai ricevuto un invito ufficiale:

Leggo con stupore che secondo Adnkronos (che non mi ha contattato per accertarsi della veridicità della notizia) quest’anno sarei stato escluso dagli ospiti della Festa del Bio di Milano, nonostante fossi stato ‘un grande protagonista delle edizioni passate’. Parola degli organizzatori, che avrebbero preso questa decisione ‘a causa della troppa esposizione mediatica sul caso di Lodi’. La notizia è totalmente falsa, dal momento che non solo non ho mai ricevuto alcun invito da parte degli organizzatori della Festa del Bio per quest’anno, ma nemmeno sono mai stato, negli ultimi sei anni, il protagonista degli eventi dell’organizzazione.