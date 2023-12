Benedicta Boccoli: “Il tumore è tornato, sto facendo radioterapia. La prevenzione è importante” Ospite di Verissimo, Benedicta Boccoli ha raccontato che il tumore al seno è tornato: “Non è facile, adesso sto facendo radioterapia”. L’attrice ha poi sottolineato l’importanza della prevenzione, che le ha permesso di individuare al più presto la malattia.

A cura di Elisabetta Murina

Ospite di Verissimo con Gabriella Germani e Vittoria Belvedere, in occasione del debutto del loro spettacolo teatrale (Donne in pericolo), Benedicta Boccoli è tornata a parlare delle sue condizioni di salute. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin, lo scorso aprile, l'attrice aveva raccontato che le era stato diagnosticato un tumore al seno, per il quale era stata operata. A luglio però ha scoperto che la malattia è tornata e ad oggi si sta sottoponendo a un nuovo ciclo di radioterapia.

"Il tumore è tornato, ma l'ho preso in tempo grazie alla prevenzione"

"Come stai?", ha chiesto Silvia Toffanin alla sua ospite Benedicta Boccoli che, proprio nel suo salotto, aveva rivelato per la prima volta di aver avuto un tumore al seno. L'attrice non ci ha girato intorno e ha ammesso che la malattia è tornata ma, grazie alla prevenzione e ai regolari controlli, ha potuto scoprirlo in tempo:

Non è facile. È tornato un piccolo tumore nell'altro seno, erano micro calcificazioni, preso in tempo grazie alla prevenzione. A luglio mi sono operata, adesso sono in radioterapia, non chemioterapia. Mi reputo molto fortunata nel problema visto quello che poteva capitarmi.

Oggi l'attrice si sottopone regolarmente a radioterapia e fa sapere di stare bene, tanto da continuare a fare il suo lavoro. Poi, Boccoli ha lanciato un importante messaggio a favore della prevenzione:

La mattina vado a fare le mie cure, il pomeriggio mi diverto e faccio il mio lavoro. Sto benissimo. Voglio dire di fare mammografia, di non aver paura di scoprire qualcosa. Oggi una donna su 7 ha il tumore. Andate e controllatevi, è importante questa cosa.

Il racconto della malattia a Verissimo lo scorso aprile

Lo scorso aprile, Boccoli aveva parlato per la prima volta della diagnosi di tumore al seno ricevuta cinque anni fa. Dopo la conferma della malattia, si era sottoposta a un primo ciclo di radioterapia, che aveva dato i risultati sperati, sconfiggendo il cancro. A giugno, poi, aveva smesso di prendere la pillola che l'aveva accompagnata negli ultimi anni. Con Silvia Toffanin, aveva anche ripercorso i giorni delle prime sedute di radioterapia:

Sono stata fortunata perché non ho fatto la chemioterapia, che è tostissima. Ho un ricordo brutto solo di quando sono entrata in sala operatoria, perché lì sei sola, non c'è nessuno che ti può stare vicino. Quando ho aperto gli occhi, ho chiesto all'anestesista se fosse un cancro e lui mi ha detto di sì. Ho avuto una vampata di brividi ovunque, ho detto "Adesso devo trottare". Pensi sempre che capiti agli altri, che non capiti a te.