Bella Hadid torna sui social e racconta con le foto il suo ricovero in ospedale: cosa le è successo

Bella Hadid è tornata sui social con alcune foto pubblicate in un post carosello. Si mostra attaccata alla flebo, poi in un letto d’ospedale o in cura: stando ai commenti della madre e della sorella, starebbe affrontando un nuovo ciclo di cure per la malattia di Lyme.

Bella Hadid nelle ultime ore ha aggiornato il suo profilo Instagram con alcune foto che la ritraggono in ospedale, con gli occhi gonfi di lacrime. Attaccata alla flebo, ha scritto come didascalia del post: "Mi dispiace essere sempre assente. Vi voglio bene ragazzi". Nessuna spiegazione sul suo ricovero o sulle sue condizioni di salute e i pochi contenuti pubblicati non hanno fatto altro che destare preoccupazione tra i fan. La supermodella nel 2023 aveva annunciato di aver concluso il ciclo di cure per la malattia di Lyme diagnosticata nel 2012. Un commento della madre, Yolanda Hadid, e della sorella Gigi, sembrano rivelare che la modella abbia avuto una ricaduta.

Il post Instagram di Bella Hadid e i commenti della famiglia

Nel post carosello condiviso nelle ultime ore, Bella Hadid sembrerebbe mostrare i suoi ultimi giorni trascorsi in ospedale o a casa, al riposo e in cura. Mostra se stessa attaccata alla flebo, poi mentre riposa, mentre mangia una pizza e ammira un arcobaleno dalla finestra. Nel post ha incluso immagini di familiari e amici che le hanno fatto visita, e a corredo la didascalia nella quale si scusa per essere "sempre assente" sui social. A correre in suo soccorso e a mostrarle vicinanza e sostegno, sua madre Yolanda e la sorella Gigi. Tra i commenti, sembra emergere il motivo per il quale la supermodella non gode di ottima salute. Pare abbia avuto una ricaduta della malattia di Lyme. La madre Yolanda, infatti, ha scritto: "La guerriera della malattia di Lyme". La sorella, invece: "Ti amo! Spero che tu possa sentirti forte e bene come meriti, presto!!!!!!".

Nel 2023 aveva concluso il ciclo di cure

Nel 2023 Bella Hadid annunciava di aver concluso il ciclo di cure, ma non è escluso che abbia avuto una ricaduta. Due anni fa in un post raccontava il traguardo raggiunto, senza mai arrendersi, che le aveva permesso di sentirsi grata. "Essere così triste e malata nonostante godessi di molti privilegi, di amore e opportunità, è stata la cosa più strana che mi sia mai capitata. Sto bene, non preoccupatevi", disse. La malattia di Lyme le è stata diagnosticata nel 2012: anche la madre e il fratello minore soffrono della stessa patologia.