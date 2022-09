Aurora Leone a teatro con “Vero a metà”, lo spettacolo del volto dei The Jackal Aurora Leone porta nei teatri italiani il suo spettacolo comico. Sarà a Roma il 29 novembre, a Napoli il 12 dicembre e a Milano il 17 dicembre.

A cura di Andrea Parrella

Aurora Leone è pronta a portare il suo nuovo spettacolo in giro per alcune delle principali città italiane. Reduce dalla recente esperienza di Pechino Express, la comica campana, componente della squadra dei The Jackal, sceglie una citazione "a metà" di Pino Daniele per il titolo del suo spettacolo in solitaria. Si chiama "Vero a metà" e si propone il tentativo di raccontare come il ruolo del comico sia in grado di interpretare la realtà e la quotidianità, tenendo conto del principio base secondo cui "Tutto quello che dice un comico non può essere preso seriamente. È vero a metà”.

Le date dello spettacolo

Tre le date previste al momento, "Vero a metà" andrà in scena il 29 novembre a Roma (Sala Umberto), lunedì 12 dicembre a Napoli (Teatro Sannazaro) e sabato 17 dicembre a Milano (Teatro San Babila). I biglietti per gli spettacoli sono disponibili online dalle 14 di venerdì 30 settembre e nei punti vendita autorizzati dalle 14 di mercoledì 5 ottobre.

La carriera di Aurora Leone

Un momento importante per la carriera di un'artista che in questi ultimi anni ha consolidato il suo percorso crescendo in una terra di mezzo tra il web e la Tv. Classe '99, solo pochi mesi fa ha preso parte a “Pechino Express 2022” in coppia con il suo sodale dei The Jackal Gianluca Fru, arrivando tra i finalisti insieme. La sua notorietà era esplosa nel 2018, quando aveva partecipato a Italia’s Got Talent presentando il monologo “Quotidiana Mente”. Poi l'ingresso nel collettivo napoletano noto in tutta Italia, che le ha permesso di lavorare a moltissimi progetti nel corso degli anni, da “Tanto non uscivo lo stesso” (RaiPlay, Marzo 2020), a “The Jackal Replay” (SkyUno, Novembre 2020), passando per “Operazione Sanremo” ed “Europei a Casa The Jackal” per il commento degli Europei di calcio. Poi ha preso parte al programma condotto da Nicola Savino “Il Giovane Old”, programma di Nicola Savino e nella prossima stagione parteciperà al format “Prova Sa Sa” di Amazon Prime Video.