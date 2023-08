“Botte alla fidanzata e minacce di morte”: arrestato Marco Arduini, ex partecipante di Uomini e Donne Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Cattolica (Rimini), Marco Arduini, 45 anni originario di Roma. Arduini, che nel 2018 aveva partecipato al programma televisivo Uomini e Donne.

A cura di Redazione Spettacolo

Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Cattolica (Rimini), Marco Arduini, 45 anni originario di Roma. Arduini, che nel 2018 aveva partecipato al programma televisivo Uomini e Donne e a cui un noto settimanale aveva dedicato una lunga intervista fotografica, è in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni.

La redazione di U&D: "Solo due puntate, poi allontanato"

Era il 19 aprile del 2018 quando il Magazine di Uomini e Donne dedicava a Marco Arduini un servizio post partecipazione al programma. "Vi racconto la mia vita lontano dalle telecamere" recitava la didascalia in copertina, che rimandava a un intero servizio interno alla nota rivista. Nessuna traccia in rete dei video appartenenti a quel momento, quando era solo uno dei tanti uomini che si erano presentati in cerca dell'anima gemella. Questo anche perché l'uomo aveva partecipato solo a due puntate di U&D prima di essere allontanato dalle registrazioni, come da specifica della redazione: "Oltre 20 anni e si più tranquillamente dire che hanno partecipato più di centomila persone comuni. In particolare il sign. Arduini risulta in due puntate del 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato".

Marco Arduini da Facebook

Una foto sul suo profilo Facebook ricorda l'esperienza televisiva e in diversi post anche l'intervista alla nota rivista, realizzata ben cinque anni fa. "I figli mi hanno reso un uomo migliore", dichiarava, "ora cerco una donna con cui condividere la vita", questa l'apertura che anticipava le domande sulla sua vita privata, lontana dalle telecamere. A corredo, una serie di foto in palestra, sul divano e a lavoro: Arduini al tempo gestiva un'attività alberghiera e un forno insieme alla sua famiglia.