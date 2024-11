video suggerito

Armie Hammer: "Mia madre mi ha regalato una vasectomia per il mio 38esimo compleanno" Armie Hammer racconta in una puntata del suo podcast, The Armie Hammer Time, che sua madre gli ha regalato per il suo 38esimo compleanno una vasectomia. L'attore, infatti, già padre di due bambini ha dichiarato di non volere più figli.

A cura di Ilaria Costabile

Armie Hammer sta tentando, a suo modo, di uscire dal fango che lo ha travolto dopo le accuse di violenza sessuale e cannibalismo. Dopo un lungo periodo di riabilitazione, l'attore ha ideato un podcast The Armie Hammer Time, in cui parla di sé e del suo quotidiano. In una delle ultime puntate è intervenuta anche sua madre, Dru, che ha raccontato il perché, per i 38 anni del figlio, abbia deciso di regalargli una vasectomia.

Il racconto di Armie Hammer: "Ho smesso di fare figli"

È proprio Dru Hammer ad invogliare il figlio a raccontare quale sia stato il regalo che, di sua sponte, ha deciso di fargli: "Diciamo che cosa ti ho regalato per il compleanno quest’anno" dice la donna che, poi, continua: "Chiamo Armie e gli chiedo: “Cosa vorresti per il tuo compleanno quest'anno?". L'attore indeciso sul da farsi, lascia carta bianca alla madre e lei di tutta risposta gli comunica la sua decisione: "Credo che ti regalerò una vasectomia!". Un intervento che consiste nella chiusura dei dotti deferenti che, quindi, impedisce il passaggio degli spermatozoi. Hammer, quindi, racconta l'incontro con il medico che ha seguito le varie fasi di preparazione all'intervento: "Vado nello studio e dico: “Sono qui per programmare una vasectomia".

Una volta saputala sua età, 38 anni, il medico ha cercato di dissuaderlo, chiedendogli se fosse sicuro di voler fare questo passo: "Gli ho risposto: “Ho già due figli meravigliosi. Non voglio più bambini. Sono a posto così". Si tratta di Harper, 9 anni, e Ford, 7 i figli avuti con la ex moglie Elizabeth Chambers.

Continuando nel suo racconto, un momento esilarante è quello in cui l'attore si è trovato a dover comunicare il metodo di pagamento: "Vi chiamerà mia madre". La receptionist, sorpresa dall'accaduto chiede il perché di questa scelta: "Sì, è stato un regalo di compleanno da parte di mia madre" ha dichiarato l'attore per fugare ogni dubbio.

Il podcast dopo lo scandalo

L'idea di realizzare un podcast è arrivata dopo un lungo periodo di isolamento vissuto dall'attore che, infatti, dopo essere stato travolto dallo scandalo che ha minato la sua popolarità, ha cercato di rialzarsi con i suoi mezzi. Affrontando anche periodi di grande difficoltà, anche economica. Per le accuse di violenza sessuale e comportamenti perversi, oltre che quelle di cannibalismo che ha sempre rigettato, Hammer è stato sottoposto ad un processo, poi chiuso per insufficienza di prove contro di lui. Intanto, già da qualche tempo, stava affrontando il divorzio dalla moglie.