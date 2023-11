Antonio Ricci: “Giambruno? Mai viste cose del genere, è un orrore” Le riflessioni di Antonio Ricci su come a Striscia la Notizia, che per anni è stato tacciato di fare uso “spettacolarizzato” delle veline, ci si rapporta con le donne: “Io una cosa del genere non l’ho mai vista. Per noi a Striscia dove il rispetto delle Veline è santo, una cosa del genere per me sarebbe un orrore”

Antonio Ricci è stato il grande protagonista di questa prima parte di stagione tv. I fuori onda di Andrea Giambruno riecheggiano ancora dentro e fuori Mediaset e hanno rimesso, qualora ne fosse mai uscita, la chiesa di Striscia la Notizia al centro del villaggio. Ospite di Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, l'autore televisivo ha commentato: "Io una cosa del genere non l'ho mai vista. Per noi a Striscia dove il rispetto delle Veline è santo, una cosa del genere per me sarebbe un orrore".

Le parole di Antonio Ricci

Dopo essere stato presentato come "un genio della tv", Antonio Ricci ha scherzato con i conduttori spiegando che i "geni" sono ben altri. Un siparietto di un minutino che ha visto anche Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ripetere la presentazione con tanto di jingle di Striscia per poi entrare nel vivo del caso Giambruno. Antonio Ricci ha rivelato quando sono stati presi i fuori onda e perché ha scelto proprio questo come momento per tirarli fuori.

Sono stati presi a giugno e io li ho visti a fine settembre, quando è cominciata Striscia. Perché non li ho pubblicati subito? Perché ho detto ‘questo signore potrebbe dare ancora delle gioie. Ma non lo ha fatto. Nel secondo fuori onda c’è una che lo avverte di stare attento a Striscia e da lì in poi potrebbe aver deciso di fare molta attenzione. Quando ho visto lui sulla copertina di ‘Chi’, in un campo di grano ho deciso che era il momento della macina.

"A Striscia trattiamo le veline in modo santo"

Un paio di riflessioni interessanti su come a Striscia la Notizia, che per anni è stato tacciato di fare uso "spettacolarizzato" delle veline, ci si rapporta con le donne: "Io una cosa del genere non l'ho mai vista. Per noi a Striscia dove il rispetto delle Veline è santo, una cosa del genere per me sarebbe un orrore". E su Pier Silvio Berlusconi: "Non mi ha chiamato, perché c’è una questione di fondo. Tutti sono abituati, e questo mi fa orrore, a pensare che ci siano delle caserme e che nessuno sia libero di fare quello che si decide di fare. Striscia ha un produttore di Mediaset ed un altro che sono io, la trasmissione non deve commettere reati, e voglio vedere chi mi può venire a contestare da questo punto di vista"