Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà: “Ho rischiato di morire. Scegliete la vita non il contrario”

In un videomessaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, Anthony Hopkins ha ricordato quando cinquant'anni fa, guidando in stato di ebbrezza, ha rischiato di perdere la vita. L'attore da quel momento non ha mai più toccato un goccio d'alcool e invita chi sa di avere problemi di dipendenze a chiedere aiuto. L'icona di Hollywood, poi, ne approfitta per augurare buon anno ai suoi fan, facendolo loro un augurio davvero speciale.

Il messaggio di Anthony Hopkins sulle dipendenze

Parole importanti, seppur semplici e che fanno riflettere, quelle di Anthony Hopkins che ha portato la sua esperienza come monito per chi, come lui, ha abusato di alcool, eccedendo in più occasioni e derubricando l'eccesso come divertimento. L'attore di Hollywood, infatti, spiega di aver capito che aveva superato il limite quando ha rischiato la vita a bordo della sua auto

Ciao a tutti, un altro felice anno nuovo sta per arrivare. Tanta allegria, tanto divertimento e tutto il resto. Quindi divertitevi davvero. Congratulazioni per aver raggiunto un altro anno. Il mio unico problema era che mi divertivo troppo, perché 50 anni fa, ho rischiato di morire. Guidavo la mia auto in stato di blackout alcolico. È andata così. Ma in quel momento ho capito che mi stavo divertendo troppo. Si chiamava alcolismo.

Un incentivo, il suo, a chiedere aiuto ad essere presenti a sé stessi scegliendo di vivere la propria vita pienamente, in maniera consapevole, scegliendo il divertimento ma con cautela e con coscienza. Hopkins, poi, ricorda il suo compleanno e si stupisce del fatto di aver sfiorato i 90 anni, poi aggiunge un augurio sincero ai suoi followers: