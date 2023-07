Angelina Jolie contro il razzismo nella medicina: “La pelle bianca continua ad avere priorità” Angelina Jolie si batte da sempre per far valere i diritti delle minoranze e in un lungo editoriale pubblicato su una rivista medica americana, ha sottolineato come esista un problema di razzismo nella medicina odierna.

A cura di Ilaria Costabile

Angelina Jolie è da sempre una sostenitrice delle battaglie con cui far valere i diritti di coloro che nella società tendono ad essere discriminati. In un editoriale scritto per la rivista American Journal of Nursing, l'attrice avanza un problema piuttosto importante, ovvero il razzismo in medicina, dichiarando che è arrivato il tempo in cui vengano superati certi stigmi, in nome di un bene comunitario

Le parole contro il razzismo in medicina

Le parole della diva, che in passato è stata anche ambasciatrice Onu per i rifugiati, sono precise e mirano a mettere in luce una problematica che, spesse volte, viene sottovalutata. Nell'editoriale, infatti, si legge:

La ricerca medica, le immagini e la formazione continuano a concentrarsi sulla pelle bianca, non su come le lesioni si presentino in modo diverso nei pazienti con carnagione più scura. Di conseguenza, i professionisti medici, inclusi infermieri ed esaminatori forensi, spesso non rilevano lesioni, a seconda dell'etnia.

Angelina Jolie racconta l'esperienza dei suoi figli

Angelina Jolie, quindi, sottolinea come la falla nel sistema medico si manifesti sin dalle prime fasi di formazione dei professionisti e sia perpetrata anche nell'ambito della ricerca. L'attrice, poi, decide di raccontare anche la sua esperienza, vissuta in prima persona, parlando di ciò che ha visto in quanto madre di ragazzi e ragazze di etnie diverse che, quindi, pur avendo ricevuto delle cure di un certo livello, si sono imbattuti anche nell'inesperienza del personale medico nel trattare pazienti non bianchi:

