Amos Bocelli in ospedale per sospetto botulino: spavento in Sardegna per il figlio del tenore

Fortissimi dolori addominali, nausea e altri sintomi costringono Bocelli a una corsa in ospedale, accompagnato dal padre tenore. Dopo poche ore il ritorno a casa e il rischio scongiurato.
A cura di Andrea Parrella
Vacanze movimentate per Amos Bocelli, figlio del celebre Andrea Bocelli. Durante il soggiorno in Sardegna, il giovane è stato colto da un improvviso malessere dopo aver mangiato un panino in un chiosco di Porto Cervo. Bocelli, stando a quanto emerge, avrebbe iniziato ad avvertire fortissimi dolori addominali, nausea e altri sintomi che lo hanno spinto a recarsi immediatamente in ospedale, accompagnato dai familiari compreso il padre Andrea, presente con lui in Sardegna, che ha atteso in sala per ore mentre i medici tenevano sotto osservazione suo figlio.

Dolori improvvisi e la corsa in ospedale

Il tutto è accaduto nella sera del 10 agosto, mentre la famiglia Bocelli si trovava in vacanza a Olbia, in Sardegna. Il figlio del tenore ha improvvisamente accusato i dolori che hanno portato all'immediata corsa in ospedale, con i familiari al seguito. Tra le ipotesi emerse, quella di sospetto botulino, in relazione all'allerta in Italia degli ultimi giorni per i diversi casi emersi in relazione a consumi alimentari. Ipotesi successivamente scongiurata dai medici.

Sospetto botulino scongiurato dai medici, Amos Bocelli ritorna a casa

Nel caso di Amos, però, si è infatti trattato solo di un falso allarme: i sanitari hanno escluso qualsiasi collegamento con le vicende finite nelle cronache. Dopo lo spavento, il ritorno a casa nella notte tra il 10 e l'11 agosto, con la famiglia è ora pronta a riprendere le vacanze in serenità.

Chi è Amos Bocelli

Classe 1995, Amos è il primogenito di Andrea Bocelli e della sua prima moglie Enrica Cenzatti. Diplomato al Conservatorio di Lucca in pianoforte, è anche laureato in Economia aziendale e management. Oltre a collaborare con la “Andrea Bocelli Foundation”, affianca spesso il padre in progetti musicali, esibendosi al piano in occasioni speciali.

Personaggi
