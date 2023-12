Amedeo Grieco: “Chiara Ferragni simbolo di degrado culturale, sottovaluta intelligenza delle persone” Il comico del duo Pio e Amedeo parla della vicenda Ferragni-beneficenza. Il Corriere riporta le parole di Grieco in occasione della presentazione dell’ultimo film della coppia: “Spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

L'effetto del caso pandoro che ha travolto Chiara Ferragni non pare placarsi a giorni di distanza dallo scoppio della vicenda. Un evento mediatico che coinvolge la reputazione di un personaggio di tali proporzioni, da alimentare dibattito e commenti da parte di altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Le parole di Amedeo Grieco su Ferragni

Nelle ultime ore, a dire la sua, è stato Amedeo Grieco, del duo Pio e Amedeo, che in occasione della presentazione del film della coppia "Come può uno scoglio", ha parlato proprio di Chiara Ferragni. Come riporta il Corriere dalla pagina Instagram ufficiale, Grieco ha commentato così la vicenda e, più in generale, il personaggio Ferragni:

Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. Una persona che dice chiedo scusa e do un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone.

Parole che non paiono casuali e che, anzi, paiono in continuità con le polemiche che in passato avevano vistiprotagonisti Fedez il duo comico.

Meloni contro Ferragni dal palco di Atreju

L'opinione di Grieco, sostanzialmente, sembra andare nella stessa direzione di quella espressa pochi giorni fa da Giorgia Meloni. La premier, infatti, aveva attaccato pesantemente Ferragni dal palco di Atreju, senza nominarla direttamente ma con un riferimento affatto generico: "Gli infuencer non sono quelli che fanno soldi a palate mettendo vestiti o borse o promuovendo carissimi panettoni facendo credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo servirà solo a pagare cachet milionari". Insomma, determinati commenti generati da questa vicenda sembrano confermare che Chiara Ferragni sia diventata un personaggio su cui la destra di governo stia costruendo il totem di antagonista politica.