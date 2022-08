Alessandra Matteuzzi uccisa dall’ex, Gessica Notaro: “Serve la scorta alle donne, come ai pentiti” Alessandra Matteuzzi uccisa dall’ex compagno Giovanni Padovani è l’ennesimo femminicidio che ha scatenato la rabbia di Gessica Notaro, che su Instagram ha iniziato a inveire contro le istituzioni: “Garantite a queste donne la scorta come fate coi pentiti di mafia. Se capitasse a vostra figlia diventereste certamente più efficienti”.

Alessandra Matteuzzi è stata uccisa sotto casa in via dell'Arcoveggio a Bologna mentre era al telefono con la sorella Stefania. Uccisa dal suo ex fidanzato che la stava tormentando da mesi, fino a vederselo piombare in casa direttamente dal balcone. Esausta, Alessandra aveva denunciato l'ex compagno per stalking a ridosso del mese di agosto, ma è servito a poco. A causa dell'assenza di una misura cautelare, Giovanni Padovani martedì sera l'ha aspettata sotto casa e ha iniziato a colpirla per strada, per poi finirla nell'androne del palazzo con un martello.

L'ennesimo femminicidio che ha scatenato lo sfogo di Gessica Notaro sul suo profilo Instagram. Lei che è stata sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato Eddy Tavares, 29enne di Capo Verde, in una dinamica relazionale molto simile, ha dovuto fronteggiare una lunga battaglia in sala operatoria per potersi riappropriare della sua identità. Una condanna a 15 anni di carcere per il capoverdiano, un'altra a vita per l'ex modella, che porterà per sempre addosso i segni di questa violenza. Per questo motivo, Gessica Notaro non ci sta e alza i toni del post in questione, richiedendo misure superiori, maggiore solerzia e "una scorta per le donne come per i pentiti di mafia", prendendosela con le istituzioni: