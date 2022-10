Alessandra Ghisleri: “Sono stata la prima sondaggista donna, i clienti avevano paura” A “Libero”, la direttrice di EuroMedia Research si racconta: “Sono stata la prima sondaggista donna, oggi sono molte di più”.

La sondaggista Alessandra Ghisleri ha debuttato con Pierluigi Pardo in "Ti sembra normale?", il nuovo game-show di Rai2 in onda ogni sabato dal 15 ottobre alle ore 14. Nella nostra intervista, Pardo ha spiegato l'importanza della Ghisleri: "Partecipa al programma e applica le stesse regole che applica ai sondaggi politici, con campioni rappresentativi, anonimato". A "Libero", la direttrice di EuroMedia Research si racconta: "Sono stata la prima sondaggista donna, oggi sono molte di più".

Le parole di Alessandra Ghisleri

"Ti sembra normale?" cerca di scoprire vizi e virtù degli italiani, mantenendo lo stesso approccio rigoroso in termine statistico dei sondaggi. Alessandra Ghisleri spiega:

La statistica fotografa solo un istante. Un conto infatti è avere quella che, un tempo, chiamavano scelta bolscevica: se tutti, all’unisono, rispondono allo stesso modo la lettura è chiara. Quando invece il campione si spacca su più possibilità, usciamo invece dal campo delle scienze esatte perché il risultato non è più assoluto, ma di tendenza. Per fare il mio lavoro ci vogliono sicuramente curiosità, molto impegno, voglia di guardare oltre ma soprattutto la capacità di lasciare gli altri liberi di sapersi esprimere per imparare qualcosa anche da tesi completamente opposte alle proprie.

Le proteste di un politico e il fatto di essere donna

Non è sempre andata bene, anzi. Una volta un politico la critico: "Aveva formato un nuovo partito che noi davamo al 2%. Secondo lui valeva l’8%". Alla fine aveva ragione proprio lei: "Ha preso l'1.56%". E sul fatto di essere stata la prima sondaggista donna: "C’erano alcuni clienti che, sulle prime, mi guardavano con supponenza". Poi, hanno cambiato idea. Non ha figli, ma: "Ho quattro nipoti quindi, per la legge della statistica, uno e mezzo è mio! Battuta a parte, il figlio è un dono enorme, ma non dà di più o di meno al genere femminile: non ci rende delle donne migliori o peggiori. Semplicemente sei madre o non lo sei. Tutto qui".