Alena Seredova ci ripensa sul concetto di famiglia allargata: "Lo siamo, ma ognuno ha la sua vita" Alena Seredova ci ripensa e dimostra di avere cambiato idea in maniero al concetto di famiglia allargata, sposando una posizione meno rigida rispetto al passato in relazione al rapporto con Gigi Buffon e Ilaria D'Amico.

A cura di Stefania Rocco

Alena Seredova ci ripensa e dimostra di avere assunto una posizione meno rigida rispetto al passato in merito al concetto di “famiglia allargata” e, più nello specifico, a proposito del rapporto con Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Oggi sposata con l’imprenditore Alessandro Nasi, dal quale ha avuto la figlia Vivienne Charlotte, via Instagram Seredova risponde ai follower che le chiedevano perché parlare di nuclei familiari diversi ma vicini le risultasse tanto difficile.

La posizione di Alena Seredova e com’è cambiata rispetto al passato

“Se per ‘famiglia allargata’ si intende il fatto di andare in vacanza tutti insieme con i nuovi compagni, quello è un concetto che io non trovo sia sano né per i bambini né per gli adulti”, ha spiegato Seredova su Instagram, per poi aprirsi, “Per il resto, noi abbiamo i bimbi, loro hanno il loro bimbo e quindi sì, è una famiglia allargata ma ognuno ha la sua vita”. Nessun conflitto dunque, semplicemente Alena dichiara di ritenere innaturale il fatto di partecipare attivamente alla vita di famiglia del suo ex marito e della sua nuova compagna. In passato, la modella era apparsa molto più rigida rispetto al legame con l’ex marito al quale ha sempre attribuito la colpa della fine del loro matrimonio. Seredova e Buffon non hanno mai negato che il loro legame fosse terminato a causa del tradimento dell’ex portiere della Juventus con Ilaria D’Amico, oggi sua moglie.

Alena Seredova sul tradimento: “Non ho mai dimenticato”

La posizione di Alena rispetto al tradimento subito non è mai cambiata rispetto al passato. “Una delle cose di cui vado più orgogliosa è che non sono mai caduta nella trappola di parlare, o sparlare, del mio ex marito. La cosa più facile e naturale sarebbe stata sputare fuoco”, aveva dichiarato la modella in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2023, “Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”.